El ídolo está de vuelta: Pau Gasol fue presentado en el Barcelona - VIDEO

Y un día volvió a casa. Hace más de casi 20 años, un joven Pau Gasol dejaba el Barcelona para marcharse con la maleta cargada de ilusiones a la NBA, la mejor liga de básquet del mundo.

El español supo brillar con luz propia en la NBA ganando dos anillos, seis veces 'all star', 'rockie' del año, entre otros logros. Ahora, Gasol decidió regresar a casa para cerrar con broche de oro su exitosa carrera deportiva.

"Siempre se me había preguntado cuándo iba a volver y aunque siempre he estado vinculado al club, ahora puedo volver y ayudar a este gran equipo que ya existe y que está en una muy buena línea. Una de las aspiraciones es poder ganar la Euroliga, que es uno de los títulos que me falta", declaró el pívot.

Luego, Pau Gasol agregó lo siguiente: "Regreso a casa con la misma ambición que con la que me fui. No quería acabar mi etapa tan bonita como jugador con una lesión. Quiero acabar disfrutando y jugando. Estoy trabajando bien y siguiendo el plan que habíamos trazado con los técnicos".

Por último, confesó que está muy satisfecho de haber vuelto al Barcelona. "Me he encontrado un equipo espectacular y con un gran ambiente. Es una ocasión única para firmar una temporada especial. Tengo muchas ganas de estar con todos. Estoy encantado y espero responder a esta ilusión con juego y aportando cosas", añadió Gasol.

Cabe mencionar que aún no se conoce la fecha exacta del debut de Gasol con el Barcelona en esta nueva etapa que tendrá en el club 'culé'. En la ceremonia de presentación, dijeron presente el presidente Joan Laporta, quien le dedicó unas emotivas palabras, así como el entrenador Saras Jasikevicius, referentes del equipo y familiares.

Previa.

Llegó el día más esperado por los fanáticos del Barcelona. Hoy jueves 25 de marzo, Pau Gasol será presentado como el nuevo jugador de los azulgranas. La ceremonia será transmitida EN DIRECTO por Barca TV. Puedes seguir el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Después de 20 años, Pau Gasol regresa a su casa, Barcelona. Joan Laporta, presidente azulgrana, realizará una gran ceremonia para presentar en sociedad al jugador que brilló en la NBA con los Lakers.

Gasol, la leyenda del baloncesto español, viene entrenando con sus compañeros y su vuelta a la pista está prevista para el 4 de abril, cuando Barcelona enfrente a Burgos por la Liga Endesa.

Los azulgranas no quieren arriesgar a su estrella. Pau viene realizando trabajos físicos y se encuentra en buenas condiciones. El jugador se mostró contento por defender la camiseta azulgrana.

¿A qué hora presentan a Paul Gasol en Barcelona?

España: 1:00 p.m.

Argentina: 7.00 a. m.

Bolivia: 6.00 a. m.

Chile: 7.00 a. m.

Colombia 5.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.30 p. m.

Perú: 5.00 a. m.

Uruguay: 7.00 a. m.

Venezuela: 6.00 a.m

¿Dónde ver por TV y cómo seguir la presentación de Pau Gasol?

La presentación de Pau Gasol al FC Barcelona pueden seguirse en televisión mediante los programas especiales de Barça TV, canal oficial del club, y Esport3, así como con el cierre de urnas en TV3 (para España).

Mira aquí Barça TV + online

Barça TV ONLINE presentación Pau Gasol: guía de canales

