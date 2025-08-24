Cal Raleigh impone récord histórico con los Mariners en la MLB | ¿Qué marca le arrebató al venezolano Salvador Pérez?

Los Seattle Mariners vencieron por 11-4 a los Oakland Athletics, pero más allá del resultado, la jornada dejó un hecho histórico. Cal Raleigh marcó un hito en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) al superar la marca que Salvador Pérez había establecido en 2021. El estadounidense rompió el récord al convertirse en el receptor con más jonrones en una temporada al rebasar los 48 cuadrangulares del venezolano.

¿Qué récord le quitó Cal Raleigh a Salvador Pérez?

Este domingo 24 de agosto se disputó el tercer juego de la serie contra los Athletics en el T-Mobile Park de Seattle. El entrenador de los Mariners Dan Wilson alineó como titulares a: Raleigh (CI), Arozarena (LF), Rodríguez (CF), Suárez (3B), Naylor (1B), Garver (DH), Polanco (2B), Crawford (SS), Robles (RF) y Gilbert como Pitcher.

Cal Raleigh, quien viene consolidando una campa histórica, alcanzó un logro reservado para pocos receptores en la MLB: registrar la mayor cantidad de jonrones en una sola temporada. Durante el juego, la afición no dejaba de coronar incasablemente "MVP" (Jugador Más Valioso) en reconocimiento a su brillante desempeño, mientras que en el montículo contó con el sólido respaldo de su compañero Logan GIlbert.

El estadounidense consiguió arrebatar la marca que se mantenía intacta aproximadamente cuatro años en la MLB, impuesta por Salvador Pérez con 48 cuadrangulares vistiendo la camiseta de los Kansas City Royals. El venezolano obtuvo dicha cifra en 161 encuentros, con 33 puntuaciones desde la receptoría y los otros 15 desempeñándose como bateador designado.

Raleigh igualó y lo superó en esta temporada 2025, conectando sus jonrones 39 y 40 desde la recepción titular Además, sumo otro nueve con la posición de bateador designado. Cabe resaltar que la marca aún podría incrementarse, ya que restan 33 enfrentamientos antes de concluir el calendario regular.

Receptores con más de 40 jonrones en una temporada

Cal Raleigh se encamina para ser el MVP de la MLB 2025 con 49 home runs. Repasemos el listado de los cinco mejores que rebasaron los 40 en un solo año: