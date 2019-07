Pacquiao vs Thurman [PREVIA] fecha, horario, cartelera y apuestas de la pelea por el título mundial de peso wélter

Pacquiao vs Thurman | Boxeo EN VIVO este sábado 20 de julio en el mítico MGM Grand Garden Arena. Manny 'Pacman' Pacquiao y Keith "One Time" Thurman se enfrentan por el campeonato mundial de peso wélter, en una de las peleas más esperadas del año. Conoce todos los detalles con Libero.pe.



Pacquiao,campeón de peso welter regular de la AMB, y Thurman, campeón mundial de peso welter a la AMB, chocarán para unificar el título de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Será un duelo entre una boxeador de renombre de la antigua generación y la nueva.

"Va a ser la pelea más emocionante del año. No importa quién toque como rival. Creo que soy el nuevo Manny Pacquiao. Cuando peleo es una gran pelea. La de Shawn Porter se llevó nominaciones como pelea del año y la de Danny García brindó un gran espectáculo", dijo Thurman.



Pacquiao no se quedó callado y buscará quitarle el invicto a Thurman. "Ahí está mi experiencia. Más de 20 años en el boxeo. Experimenté las peleas más difíciles en la vida contra De La Hoya, Cotto, peleé con Erik Morales, Márquez, Hatton y Margarito, mucho, mucho más alto que yo. Así que nadie me intimidará", sentenció.

A continuación revisa los horarios, canales de transmisión del Pacquiao vs Thurman, pronósticos y últimas peleas para la pelea en el MGM Grand Garden Arena.

Récords de Pacquiao y Thurman

El filipino Pacquiao, con 40 años, registra un récord de 61 victorias (39 KOs), 7 derrotas (3 KOs) y 2 empates.



La última pelea de Manny Pacquiao fue ante Adrien Broner, a quien venció y así retuvo el título mundial regular de peso wélter.





Por su parte, Thurman, de 29 años, posee un invicto que se prolonga por 29 triunfos, siendo 22 de estos como KO. Su último triunfo se remonta a enero de este año, cuando venció a Josesito López.



¿A qué hora pelean Pacquiao vs Thurman?



El Pacquiao vs Thurman está programado para las 9 p.m., aunque, considerando las demás peleas de la cartelera y su posible programación, corre riesgo de empezar en una hora posterior.



Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Portugal: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 21 de junio)

Cartelera Pacquiao vs Thurman

1. Manny Pacquiao vs Keith Thurman (c) por el título de peso welter

2. Yordenis Ugas vs Omar Figueroa Jr.

3. Caleb Plant (c) vs Mike Lee por el título de supermedios

4. Luis Nery vs Juan Carlos Payano

5. Efe Ajagba vs Ali Eren Demirezen



BOXEO EN VIVO: ¿EN QUÉ CANALES VER EL PACQUIAO VS THURMAN?

La pelea entre Pacquiao vs Thurman se transmitirá EN DIRECTO a través del canal ESPN Deportes que se encuentra disponibles en la parrilla de los servicios de cable Movistar TV (Canal 504 SD y Canal 740 HD), Claro TV (Canal 64 SD y Canal 521 HD) y DirecTV (Canal 521 SD y Canal 1620 HD) para el Perú y el resto de países de Latinoamérica.

Últimas 5 peleas de Pacquiao

19/01/2019 Pacquiao ganó a Adrien Broner (retuvo el título mundial WBA (Regular) del peso wélter)

15/07/2018 Pacquiao derrotó a Lucas Martin Matthysse (Gana el título mundial WBA (Regular) del peso wélter)

02/07/2017 Pacquiao perdió frente a Jeff Horn (Pierde el título mundial WBO del peso wélter)

05/11/2016 Pacquiao venció a Jesse Vargas (Gana el título mundial WBO del peso wélter)

09/04/2016 Pacquiao derrotó a Timothy Bradley Jr. (Gana el vacante título WBO International y lineal del peso wélter)



Últimas 5 peleas de Thurman



26/01/2019 Thurman venció a Josesito López (retuvo el título mundial WBA (Super) del peso wélter)

04/03/2017 Thurman derrotó a Danny García (retuvo el título mundial WBA (Super) del peso wélter; gana el título mundial WBC del peso wélter)

25/06/2016 Thurman ganó a Shawn Porter (retuvo el título mundial WBA (Regular) del peso wélter)

11/07/2015 Thurman derrotó a Luis Collazo (Retiene el título mundial WBA (Regular) del peso wélter)

07/03/2015 Thurman ganó a Robert Guerrero (Retiene el título mundial WBA (Regular) del peso wélter)



Apuestas Pacquiao vs Thurman

Betsson, una de las casas de apuestas populares de la región, también se suma a la fiebre del Pacquiao vs Thurman. Así paga a continuación por la pelea:



Keith Thurman 2.15

Empate: 18.00

Manny Pacquiao: 1.78