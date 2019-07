Manny Pacquiao vs Keith Thurman [ONLINE] Ver aquí ESPN título de AMB

Manny Pacquiao vs Keith Thurman ONLINE Pelea de BOX EN VIVO este sábado 20 de julio, desde las 8.00 p.m. (hora peruana) en el ring del MGM Grand Arena de Las Vegas (Estados Unidos). La pelea será para definir al campeón absoluto de la división peso wélter de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), donde el filipino tiene el título regular interino de la AMB, mientras que el estadounidense cuenta con el de supercampeón de la AMB. Las transmisión EN DIRECTO vía INTERNET para Latinoamérica se realizará por los canales FOX Action, ESPN, FOX Sports, Azteca TV, TDN, Televisa y Univisión Deportes.

A sus 40 años, Manny Pacquiao todavía cuenta con gasolina para seguir compitiendo en el boxeo de élite. Pacman obtuvo el cinturón peso wélter de AMB tras vencer al argentino Lucas Matthys en julio del 2018. su primera defensa de dicho título fue contra el estadounidense Adrien Broner, que estuvo muy lejos del alto nivel del filipino.

En tanto, Keith Thurman, con 30 años, se presenta como interesante oponente para Manny Pacquiao, ya que registra 29 peleas en el boxeo profesional y ninguna derrota. One Time, apodo de Thurman, llega a este combate tras derrotar a su compatriota Josesito López en enero de este año. Cabe mencionar que su anterior pelea fue 2017 contra Danny García. Thurman estuvo cerca de dos años sin entrar a un ring por una dura lesión que ya ha superado por completo.

"Será una buena pelea. Quiero demostrar algo en ella. Está todo listo para mañana", dijo Manny Pacquiao luego de alcanzar los 146,5 libras (66,45 kilos) en la báscula luego de tener un vibrante careo frente a Keith Thurman, quien logró la misma cantidad de libras en la balanza.

Keith Thurman, por su parte, fue recibido entre abucheos por el público, en su mayoría en favor de Pacquiao. "Es mi momento. Esto solo ocurre una vez. Manny Pacquiao no me va a hacer nada, nena. Es una oportunidad única para destrozar a una leyenda".

Cuándo pelea Manny Pacquiao vs Thurman

El evento entre Manny Pacquiao vs. Keith Thurman se realizará este sábado 20 de julio, a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana), en el cuadrilátero del MGM Grand Arena de Las Vegas.

Pacquiao vs Thurman fecha hora y canal FOX Action EN VIVO ESPN

A continuación revisa los horarios y los canales del evento Pacquiao vs Thurman.

Perú: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Honduras: 7.00 p.m.

Canales

Perú: ESPN, FOX Action y FOX Play.

México: Azteca 7, Univisión Deportes, Televisa Deportes, Azteca En Vivo y TDN.

Estados Unidos: FOX, FS1, FOX Sports y FOX Sports Go.

Argentina: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Chile: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Uruguay: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Venezuela: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Puerto Rico: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Costa Rica: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Honduras: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Colombia: ESPN, FOX Action y FOX Play.

España: DAZN y beiN Sports.

Italia: DAZN.

Alemania: DAZN.

Inglaterra: DAZN, Sky Sports, Virgin TV, Fite TV y ITV BOX Office.

Francia: DAZN y RMC Sport.

Historial de peleas Manny Pacquiao por Título Mundial Welter AMB

19-01-2019: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Adrien Broner (Defendió cinturón de la AMB).

15-07-2018: Manny Pacquiao venció por nocaut técnico a Lucas Matthysse (Retuvo el título de la AMB).

02-07-2017: Manny Pacquiao perdió por decisión unánime ante Jeff Horn (Perdió el cinturón de OMB).

05-11-2016: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Jessi Vargas (Ganó el título de la OMB).

09-04-2016: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Timothy Bradley (Ganó el título vacante de la OMB).

02-05-2015: Manny Pacquiao perdió por decisión unánime ante Floyd Mayweather Jr. (Perdió el título de la OMB).

23-11-2014: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Chris Algieri (Retuvo el cinturón de la OMB).

12-04-2014: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Timothy Bradley (Ganó el título de la OMB)

Pacquiao vs Thurman Apuestas BOX EN VIVO

Casa de Apuestas: Bwin

Manny Pacquiao: 1.67

Empate: 21.00

Keith Thurman: 2.20

Casa de Apuestas: Betsson

Manny Pacquiao: 1.78

Empate: 18.00

Keith Thurman: 2.15

Casa de Apuestas: Te Apuesto

Manny Pacquiao: 1.48

Empate: No registra

Keith Thurman: 2.25

Casa de Apuestas: Inkabet

Manny Pacquiao: 1.60

Empate: No registra

Keith Thurman: 2.35

Qué es el Título Mundial Peso Welter de AMB

El peso wélter en boxeo corresponde a las 147 libras (66,6 kilos). Bajo esta categoría, existen cinco títulos de primer nivel en lo que refiere al boxeo. El filipino Manny Pacquiao tiene en su poder el de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo); el estadounidense Shaw Porter posee el de Consejo Mundial de Boxeo (CMB); el estadounidense Errol Spence Jr. tiene el de la FIB (Federación Internacional de Boxeo); el estadounidense Terence Crawford el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y hay uno que se encuentra vacante: The Ring. ¿Qué título tiene Keith Thurman? El rival de Pacman tiene en sus manos el cinturón de Supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).