¡Pacman se come el invicto de Thurman! Pacquiao es supercampeón AMB

Manny Pacquiao, como todo un "Pacman", se 'comió' el récord invicto de Keith Thurman, quien sumó primera derrota tras 30 combates como profesional, al consagrarse con el título unificado de la división peso wélter al ganar por decisión dividida de los jueces (114-113, 115-112 y 115-112) luego de 12 rounds. Así, el boxeador filipino en Supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La batalla se llevó a cabo en el ring principal del MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas. Nevada (Estados Unidos). El triunfo de Manny Pacquiao fue clave por tumbar a Keith Thurman en el primer round, pues los siguientes asaltos fueron muy parejos.

RESULTADOS DE LA CARTELERA PACQUIAO VS. THURMAN EN DIRECTO

Peso wélter (147 libras): Manny Pacquiao vs. Keith Thurman (c) - 12 rounds

Peso wélter (147 libras): Yordenis Ugás derrota a Omar Figueroa Jr. por decisión unánime tras 12 rounds

Peso wélter (147 libras): Sergey Lipinets vence por nocaut a John Molina Jr. tras 2 rounds

Peso supermediano (168 libras): Caleb Plant (c) venció por KO a Miker Lee en 3 rounds.

Peso gallo (118 libras): Luis Nery vence por KO a Juan Carlos Payano tras 9 rounds.

Peso pesado (200+ libras): Efe Ajagba vence por decisión unánime a Ali Eren Demirezen (97-93, 99-91 y 99-91) tras 10 rounds.

GOLPE A GOLPE: PACQUIAO VS THURMAN EN VIVO

Minuto a minuto del evento previo al Manny Pacquiao vs Keith Thurman.

Pacquiao vs Thurman ENVIVO

Golpe a golpe.

ROUND 12

¡El último round! Ataca Thurman. Buena combinación de Pacquiao. Derechazo de Thurman. Fantástico derechazo de Thurman. ¡Se termina la pelea! Una de las mejores del año. ÉPICO. Respeto para los dos.

ROUND 11

Manny Pacquiao domina. Thurman aún va al intercambio, pero sin la velocidad de otros rounds. Thurman hace retroceder a Pacquiao. Dos rectos importantes de Thurman. ¡Uff,,,! Madre mía, pero.. ¡Qué pelea!

ROUND 10

Excelente contragolpe de Pacquiao. Keith Thurman bajó la guardia. El rostro del estadounidense luce muy mal. El filipino el sacó todo el aire.

ROUND 9

Manny Pacquiao acorralado en las cuerdas. Keith Thurman está en su mejor momento. El filipino no se rinde y da pelea.

ROUND 8

Tremenda derecha de Thurman. Cruzado de Pacquiao. Los dos van con todo. Combinación 1, 2 y 3 de Manny. Ambos se entregan al máximo. Thurman es mejor en rectos y Pacquiao en combinaciones. Keith conectó dos veces seguidas al rostro de Pacquiao pero no cayó.

ROUND 7

Keith Thurman logra dar tres golpes en el rostro de Manny Pacquiao. La derecha es la clave. Pacman dice que no duele, pero ya luce más lento. Thurman está boxeando mejor que Pacquiao en estos minutos. Uppercut de Pacquiao. Cruzado de Thurman. Hay una tremenda guerra en el MGM.

REACCIONA THURMAN#BoxeoxFOX | "One Time" tuvo un buen asalto ante un Pacquiao que se mueve un poco menos. pic.twitter.com/vynNgZGSD8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 21, 2019

ROUND 6

Buena combinación Keith Thurman. Hace retroceder a Manny Pacquiao. La pelea sigue pareja. Pero Pacman ganó muchos puntos en el primer round al mandarlo a la lona. A Thurman solo le queda noquear al filipino.

ROUND 5

Keith Thurman le aplica un tremendo derechazo en el rostro de Manny Pacquiao. El estadounidense está sangrando pero sigue adelante. De poder a poder. Buena cominación de Pacman. Thurman tiene el pómulo izquierdo inflamado. Sigue el intercambio.

ROUND 4

Thurman consigue esquivar el golpe de Pacquiao de milagro. A pesar del golpe que lo mandó a la lona, Keith sigue peleando de igual a igual contra Pacman. Buen juego de piernas del filipino. Ahora va Thurman. Contragolpea con todo. Jab izquierdo de Thurman.

ROUND 3

- Izquierda-derecha de Pacquiao. Gancho derecho de Keith Thurman. Ambos se amarran en el cuadrilátero. En este asalto hubo poca adrenalina. Por ahora, Pacman se está llevando el combate.

ROUND 2

- La acción no se detiene. Manny Pacquiao y Thurman se dieron con todo. El estadounidense volvió a ir con todo y el filipino resistió con toda su experiencia. Se termina el segundo round.

ROUND 1

- Golpe izquierdo de Thurman. Pacquiao resiste sin problemas. Ambos van al choque y estudian sus respectiva técnicas. Tremendo recto derecho de Keith Thurman al rostro de Pacman. Responde el filipino con dos intercambios de izquierda y derecha. Thurman consigue darle otro golpe en el rostro de Pacquiao, que ya tiene hinchado el pómulo izquierdo. ¡Tremendo reacción de Pacquiao! Lo tiró al piso. Increíble el filipino.

ENORME CIERRE DE ROUND DE PAC MAN#BoxeoxFOX | Thurman estaba mejor, pero Pacquiao encontró una veloz derecha y mandó al suelo a su rival. pic.twitter.com/K6hMh09oig — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 21, 2019

VIDEO

- ¡Comenzó la pelea entre Manny Pacquiao y Keith Thurman!

UGÁS NO TUVO LA POTENCIA NECESARIA#BoxeoxFOX | @coronelclaudio analizó juntó a @alejoerivera y @martincoggi el triunfo del cubano, palpitando el evento principal entre Pacquiao y Thurman. pic.twitter.com/OxoT2hONcO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 21, 2019

- Ahora lo hace Manny Pacquiao.

- Sale Keith Thurman

Ugás vs Figueroa

- Ugás vence por decisión unánime a Figueroa.

CLARÍSIMA DECISIÓN PARA UGÁS#BoxeoxFOX | El cubano dominó de principio a fin a Omar Figueroa Jr. y le quitó el invicto. pic.twitter.com/wyVqGFu7Du — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 21, 2019

- En breves minutos con la pelea coestelar entre Yordenis Ugás y. Omar Figueroa Jr.

Sergey Lipinets vs John Molina Jr

- Sergey "El Samurai" Lipinets no tuvo problemas con Jayar Inson y lo noqueó en el segundo asalto con un potente cruzado de izquierda.

NO HUBO EQUIVALENCIAS#BoxeoxFOX | Sergey "El Samurai" Lipinets no tuvo problemas con Jayar Inson y lo noqueó en el segundo asalto con un potente cruzado de izquierda. pic.twitter.com/Yoo1C9g0Rz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 21, 2019

- Keith Thurman registra un récord de 29 victorias y ninguna derrota. Es el actual Supercampeón de peso wélter de AMB.

- Manny Pacquiao registra un récord de 61 victorias, 7 derrotas y 2 empates. Peso wélter de AMB.

- La bolsa estimada para Manny Pacquiao será de 10 millones de dólares; mientras que Keith Thurman se llevará la jugosa suma de 8 millones de dólares.

Thurman llega al MGM

- Así fue la llegada de Keith Thurman, rival de Manny Pacquiao, al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Luis Nerys vs Juan Carlos Payano

- El peleador Luis Nerys debuta a lo grande con un impresionante nocaut sobre Juan Carlos Payano. ¡Espectacular!

NOQUEÓ EL PANTERITA#BoxeoxFOX | Luís Nery conectó una potente izquierda en la sien de Juan carlos payano y lo definió abajo en la zona hepática. pic.twitter.com/mjNa9KglQP — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) July 21, 2019

- En breves minutos.

Caleb Plant vs Mike Lee

- Caleb Plant mandó a la lona varias veces a Mike Lee y lo noqueó en el tercer asalto para defender su cinturón súper mediano de la FIB.

DEMASIADA SUPERIORIDAD#BoxeoxFOX | Caleb Plant mandó a la lona varias veces a Mike Lee y lo noqueó en el tercer asalto para defender su cinturón súper mediano de la FIB pic.twitter.com/gZoBO5ub8b — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 21, 2019

Ahora Caleb Plant vs. Mike Lee

Efe vs Ali

- Eje Ajagba (11-0) se mantiene invicto al vencer a Ali Eren Demirezen (11-1) por decisión unánime (97-93, 99-91 y 99-91).

Check out full highlights from the Efe Ajagba vs Ali Eren Demirezen heavyweight fight that went the distance! 🔥 pic.twitter.com/DZq3zw0TQS — FOX Sports: PBC (@PBConFOX) July 21, 2019

- Eje Ajagba vs Eren Demirezen

Previa Pacquiao vs Thurman

Manny Pacquiao, de 40 años, aún cuenta con el cardio suficiente para seguir compitiendo en el boxeo de élite. Pacman obtuvo el cinturón peso wélter de AMB tras vencer al argentino Lucas Matthysse en julio del 2018. su primera defensa de dicho título fue contra el estadounidense Adrien Broner, que estuvo muy lejos del alto nivel del filipino. ¿Keith Thurman tendrá oportunidad?

Keith Thurman (30), por su parte se presenta como interesante oponente para Manny Pacquiao, ya que registra 29 peleas en el boxeo profesional y ninguna derrota. One Time, apodo de Thurman, llega a este combate tras derrotar a su compatriota Josesito López en enero de este año. Cabe mencionar que su anterior pelea fue 2017 contra Danny García. Thurman estuvo cerca de dos años sin entrar a un ring por una dura lesión que ya ha superado por completo.

Thurman provocó a Pacquiao

En la conferencia previa, Keith Thurman buscó provocar a Manny Pacquiao de la siguiente manera:

"Manny Pacquiao no me va a hacer nada con sus pequeños brazos T-Rex (Tiranosaurio Rex). Los boxeadores ligeros, no sólo tienen un promedio de golpe más alto, sino que entran al ring con una tremenda velocidad de manos. La ventaja es que tiene brazos cortos pero, por contra, si quiere golpearme tiene que estar en una zona donde yo puedo golpearlo a él también", dijo Keith Thurman.

"Siempre tengo una sonrisa en mi cara, salvo durante la pelea, yo hablo en el ring", señaló. El boxeo se trata de lanzar golpes, no quién tiene el cuerpo más grande. Mi velocidad y mi poder hablarán por sí mismos", respondió Manny Pacquiao.

"Será una buena pelea. Quiero demostrar algo en ella. Está todo listo para mañana", dijo Manny Pacquiao luego de alcanzar los 146,5 libras (66,45 kilos) en la báscula luego de tener un vibrante careo frente a Keith Thurman, quien logró la misma cantidad de libras en la balanza.

"Es mi momento. Esto solo ocurre una vez. Manny Pacquiao no me va a hacer nada, nena. Es una oportunidad única para destrozar a una leyenda", expresó Keith Thurman en medio de abucheos.

Cuándo pelea Manny Pacquiao vs Thurman AMB o WBA Peso wélter

El evento entre Manny Pacquiao vs. Keith Thurman se realizará este sábado 20 de julio, a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana), en el cuadrilátero del MGM Grand Arena de Las Vegas.

Pacquiao vs Thurman fecha hora y canal FOX Action EN VIVO ESPN

A continuación revisa los horarios y los canales del evento Pacquiao vs Thurman.

A qué hora se darán los pesajes entre Manny Pacquiao vs. Keith Thurman

Perú: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Honduras: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m

Qué canal de TV transmite EN VIVO ESPN y FOX Action Pacquiao vs Keith Thurman

Perú: ESPN, FOX Action y FOX Play.

México: Azteca 7, Univisión Deportes, Televisa Deportes, Azteca En Vivo y TDN.

Estados Unidos: FOX, FS1, FOX Sports y FOX Sports Go.

Argentina: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Chile: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Uruguay: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Venezuela: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Puerto Rico: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Costa Rica: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Honduras: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Colombia: ESPN, FOX Action y FOX Play.

España: DAZN y beiN Sports.

Italia: DAZN.

Alemania: DAZN.

Inglaterra: DAZN, Sky Sports, Virgin TV, Fite TV y ITV BOX Office.

Francia: DAZN y RMC Sport.

Cómo ver FOX Action EN VIVO Manny Pacquiao vs Keith Thurman | Canales TV

Revisa los canales de FOX Action disponibles para la pelea de Manny Pacquiao y Keith Thurman.

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: FOX Action Premium

Movistar TV: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: FOX Action Premium

Movistar TV HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Dónde ver ESPN EN VIVO Manny Pacquiao vs. Keith Thurman | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cómo ver Azteca TV BOX EN VIVO Manny Pacquiao vs. Keith Thurman | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3..

Cartelera oficial completa main card EN VIVO Manny Pacquiao vs Keith Thurman

A continuación, revisa la cartelera del evento Manny Pacquiao vs Keith Thurman.

Cartelera estelar

Peso wélter (147 libras): Manny Pacquiao vs. Keith Thurman (c) - 12 rounds

Peso wélter (147 libras): Yordenis Ugás vs. Omar Figueroa Jr. - 12 rounds

Peso wélter (147 libras): Sergey Lipinets vs. John Molina Jr. - 10 rounds

Cartelera preliminar

Peso supermediano (168 libras): Caleb Plant (c) vs. Miker Lee - 12 rounds

Peso gallo (118 libras): Luis Nery vs. Juan Carlos Payano - 12 rounds

Peso pesado (200+ libras): Efe Ajagba vs. Ali Eren Demirezen - 10 round

Historial de peleas Manny Pacquiao por Título Mundial Welter AMB

19-01-2019: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Adrien Broner (Defendió cinturón de la AMB).

15-07-2018: Manny Pacquiao venció por nocaut técnico a Lucas Matthysse (Retuvo el título de la AMB).

02-07-2017: Manny Pacquiao perdió por decisión unánime ante Jeff Horn (Perdió el cinturón de OMB).

05-11-2016: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Jessi Vargas (Ganó el título de la OMB).

09-04-2016: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Timothy Bradley (Ganó el título vacante de la OMB).

02-05-2015: Manny Pacquiao perdió por decisión unánime ante Floyd Mayweather Jr. (Perdió el título de la OMB).

23-11-2014: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Chris Algieri (Retuvo el cinturón de la OMB).

12-04-2014: Manny Pacquiao venció por decisión unánime a Timothy Bradley (Ganó el título de la OMB)

Pacquiao vs Thurman Apuestas BOX EN VIVO

Casa de Apuestas: Bwin

Manny Pacquiao: 1.67

Empate: 21.00

Keith Thurman: 2.20

Casa de Apuestas: Betsson

Manny Pacquiao: 1.78

Empate: 18.00

Keith Thurman: 2.15

Casa de Apuestas: Te Apuesto

Manny Pacquiao: 1.48

Empate: No registra

Keith Thurman: 2.25

Casa de Apuestas: Inkabet

Manny Pacquiao: 1.60

Empate: No registra

Keith Thurman: 2.35

Qué es el Título Mundial Peso Wélter de AMB

El peso wélter en boxeo corresponde a las 147 libras (66,6 kilos). Bajo esta categoría, existen cinco títulos de primer nivel en lo que refiere al boxeo. El filipino Manny Pacquiao tiene en su poder el de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo); el estadounidense Shaw Porter posee el de Consejo Mundial de Boxeo (CMB); el estadounidense Errol Spence Jr. tiene el de la FIB (Federación Internacional de Boxeo); el estadounidense Terence Crawford el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y hay uno que se encuentra vacante: The Ring. ¿Qué título tiene Keith Thurman? El rival de Pacman tiene en sus manos el cinturón de Supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).