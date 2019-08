Empresa de apuestas cumplió con su promesa y regaló departamento a Miguel Ángel Germán

Panamericanos Lima 2019 | Miguel Ángel German Acosta, boxeador peruano estuvo muy cerca de acariciar el oro, pero en la final fue superado por su similar de Antigua y Barbuda, Conrad Ryan, en la categoría de welter ligero de 64 kg, obteniendo la preciada de presea plateada en los Juegos Panamericanos.

El deportista no pudo contener su frustración por no haber ganado la máxima insignia y se quebró en vivo, ya que sentía que no le iba poder cumplir el sueño de la casa propia a su madre, protagonizando así uno de los momentos más conmovedores de Lima 2019

"Vamos a seguir peleando. Si ganaba cogía medalla y un 'depa' en Villa El Salvador. Ese era para mi mamá que todavía no tiene una casita' manifestó el galardonado pugilista.

Apostaron por él

Su historia y compromiso con su familia habría hecho que la empresa peruana Apuesta Total se ponga la camiseta y en reconocimiento a la gran labor que hizo Miguel Ángel, decida patrocinarlo con la finalidad de cumplir el sueño de darle a su familia una casa.

Sueño cumplido

Por medio de las redes sociales la empresa Apuesta Total pidió ‘ubicar’ a Miguél Ángel para poder ayudarlo cumplir sus sueños "Queremos cumplir su sueño y que le diga a su mamá que ayer no se pudo, pero hoy sí se podrá".

El Gerente General de la empresa peruana, Gonzalo Pérez contó que firmó con el boxeador para patrocinarlo por cuatro años por un valor de 55 mil dólares, con lo el deportista se convertirá en maraca exclusiva de la casa de apuestas.

“Se trata de un deportista que entrena incansablemente desde hace 7 años, e incluso ha tenido la voluntad de superar la tuberculosis por el deseo de representar a su familia y al Perú en los Juegos Panamericanos. Por ello, Apuesta Total quiere reconocer a este increíble boxeador otorgándole un patrocinio económico que le permita cumplir el sueño de regalarle un departamento a su mamá”, indicó el ejecutivo.