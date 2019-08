Chávez Jr vs Bravo [Boxeo en vivo] gratis vía Space y Azteca TV México

Azteca EN VIVO Julio César Chávez Jr vs Evert Bravo ONLINE vía Space | BOXEO EN VIVO Hoy, sábado 10 de agosto, se vivirá el regreso del hijo del legendario boxeador mexicano Julio César Chavez frente el colombiano de 34 años en el ring del Estadio Antonio R. Márquez en San Juan de los Lagos, de la ciudad de Jalisco (México). Sigue el golpe a golpe por Líbero.pe. Ver canales TV Azteca, Televisa y Combate Space.

Julio César Chávez Jr, excampeón de la categoría peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), regresa al ring tras dos años cuando perdió contra su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez para pelear en una batalla de 10 asaltos ante el colombiano Evert Bravo en Jalisco.

"Me siento bien porque siempre he aprendido de cada pelea y estoy en un momento en que sé con más certeza lo que quiero de mi carrera. Ya no estoy jugando, como sé que lo hice en algún momento, especialmente después de la pelea con Sergio Martínez, que dejé de pensar al 100 por ciento en el boxeo. Por eso sé que estoy a tiempo para reanudar mi carrera ", dijo Julio César Chávez Jr.

“Estoy obligado a ganar, la presión es mía, y es más grande. Si yo pierdo, me retiro, no tengo que perder con estos rivales”, agregó Julio César Chávez Jr.

Evert Bravo, por su parte, es un boxeador colombiano de menor trayectoria que Julio César Chávez pero que no por ello deja de ser peligroso. Tiene un récord de 25-10-1 donde 19 de sus triunfos han sido por KO y un dato interesante es que sólo ha ganado 2 de sus últimas 5 peleas, donde tanto a favor como en contra, todas terminaron por KO.



Cuándo pelea Chávez Jr vs Bravil por peso semipesado

El evento entre Julio César Chávez vs. Evert Brasil se realizará este sábado 10 de agosto, a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana), en el cuadrilátero del Estadio Antonio R. Márquez en San Juan de los Lagos, de la ciudad de Jalisco en México.

Chávez Jr vs Bravo fecha hora y canal Azteca TV EN VIVO SPACE

A continuación revisa los horarios y los canales del evento Julio César Chávez Jr vs Evert Bravo.

A qué hora se darán los pesajes entre Chavez vs Bravo

Qué canal de TV transmite EN VIVO Azteca TV y Space Julio César Chávez Jr vs Evert Bravo

Cartelera oficial completa main card EN VIVO Julio César Chávez Jr vs Evert Bravo

A continuación, revisa la cartelera del evento Julio César Chávez Jr vs Evert Bravo.

Peso semipesado (10 rounds): Julio César Chávez Jr. (50-3-1, 32) vs. Evert Bravo (25-10-1, 19 Ko's)

Peso supergallo (8 rounds): Francisco "Panchito" Horta (19-3-1, 10 Ko's) vs Francisco "Rudo" Alarcón (12-3-2, 6 Ko's)

Guantes Rosas (8 rounds): Jessica Nery Plata (24-2-0, 3 nocauts) vs. Mary "Polvorita" Salinas (21-7-3, 7 nocauts)

Peso ligero: Fernando Molina (debut) vs. POR CONFIRMAR

Peso gallo: Martín Jiménez vs POR CONFIRMAR

Peso wélter: Eduardo "Yayo" Cervantes (2-1-0, 0 nocauts) vs José Lozano (2-0-0, 1 nocaut)

Historial de últimas peleas en BOXEO de Julio César Chávez Jr

06-05-2017 | Julio César Chávez Jr. perdió por decisión unánime ante Saúl "Canelo" Álvarez .

10-12-2016 | Julio César Chávez Jr. derrotó por decisión unánime al alemán Dominik Britsch.

18-07-2015 | Julio César Chávez Jr. venció por decisión unánime a Marco Reyes .

18-03-2015 | Julio César Chávez Jr. cayó por retirada de la esquina ante el polaco Andrzej Fonfara.

01-03-2014 | Julio César Chávez Jr. derrotó por decisión unánime al estadounidense Brian Vera.

