¡Cantó el "Mariachi"! Tyson Fury venció a Wallin y es campeón CMB [RESUMEN Y VIDEOS]

BOXEO EN VIVO (Transmisión por ESPN) Tyson Fury aumentó su racha a 29 victorias -y ninguna derrota- al vencer al sueco Otto Wallin por decisión unánime (116-112, 117-111 y 118-110) de los jueces en la pelea estelar que se realizó este sábado 14 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. De esta el cinturón Maya II, Fury se queda con el cinturón del Consejo Muindial de Boxeo (CMB), que conmemora la Independencia de México.

Peso pesado: Tyson Fury derrota por decisión unánime a Otto Wallin en doce rounds.

Peso supergallo: Emanuel Navarrete vence por nocaut técnico a Juan Miguel Elorde y retieen su cinturón OMB.

Peso wélter junior: José Zepeda derrotó a José Pedraza vía decisión unánime de los jueces (97-93 x3)

Peso gallo: Isidro Ochoa vs Iskander Kharsan

Peso supermosca: Carlos Cuadras vs. Jose Maria Cardenas

Peso ligero: Gabriel Flores Jr. venció a Miguel Angel Aispuro por decisión unánime de los jueces (60-54, 60-54, 60-54).

Peso superclásico: Isaac Lowe 127.4 lbs vs. Ruben Garcia Hernandez 127.2 lbs

Peso wélter: Abram Martinez vs Kevin Johnson

Peso semipesado: Felix Varela vs Vyacheslav Shabranskyy

Peso pesado: Guido Vianello 240 lbs vs. Cassius Anderson

ROUND 12 [FURY VS WALLIN]

- ¡Se terminó la pelea!

What a fight!



12 rounds of two heavyweights banging it out 👊



Get on your feet and applaud both Tyson Fury and Otto Wallin for the heart they showed 👏 #FuryWallin pic.twitter.com/3TeYMnx2c6 — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) September 15, 2019

- Fury se aferra a su hombre. Ambos luchadores están cubiertos de sangre, desde ese corte hasta el ojo Furia.

- Uno más para ir. Wallin necesita ganar el premio gordo. Necesita lanzar un golpe que cambie su vida y su carrera, y elimine a Fury.

- No parece probable en las últimas seis rondas.

- Fury, a pesar de un horrendo corte en el tercero, está a tres minutos de distancia, a tres minutos de mantenerse alejado de los problemas, de la victoria.

ROUND 11 [FURY VS WALLIN]

- Otro brutal uppercut de Fury. Wallin colgando. Gran mentón, gran deseo. Pero el sueco está perdiendo este round y la batalla en general.

ROUND 10 [FURY VS WALLIN]

- Fury está cerca de llevarse la victoria.

- Fury descarga su mejor arsenal de golpes sobre el cuerpo y luego un potente uppercut en la barbilla del sueco. Wallin da una mirada ansiosa a su esquina. Nunca es una buena señal.

- Wallin, respaldado en la esquina, está recibiendo más castigo.

- Wallin en problemas...

ROUND 9 [FURY VS WALLIN]

- Fury aterriza un par de golpes más al cuerpo del sueco. Wallin saluda a su hombre. Momentos después, un golpe superior derecho aplastante, con una fina cruz izquierda de Fury. La campana viene a salvar al sueco.

"De eso vienen los campeonatos, corazón", dice el entrenador de Tyson, Ben Davison, que ama el trabajo de su luchador.

- Wallin todavía cree que puede ganar este. Sin embargo, tiene unos buenos puntos y luego come una mano derecha recta de Fury.

- Fury, como lo ha hecho desde el tercero, ha realizado un extenso trabajo en ese corte.

- Sin embargo, todavía está cavando profundamente, todavía está ganando las rondas. pero si ese corte empeora, podría ver que todo cambia.

ROUND 8 [FURY VS WALLIN]

- Fury continúa tratando de limpiar la sangre cerca de ese corte sobre el ojo derecho. Pero el británico continúa aterrizando los tiros más poderosos. Un uppercut, desde la mano derecha, es un gran disparo y justo lo que se necesita.

- Fury, cabeza abajo, lanza una izquierda y una derecha en las costillas de Wallin.

- Otro examen más del ojo de la furia del árbitro. Lo ha hecho en tres rondas ahora. De nuevo, continuamos.

- Por cierto, Fury probablemente todavía está por delante en las cartas.

ROUND 7 [FURY VS WALLIN]

- Esto se está convirtiendo en una muy, muy buena pelea de peso pesado. Si Tyson puede mantener la presión que mostró en esa ronda, puede terminar esta pelea en las próximas tres rondas.

- Fury está desatando y tratando de terminar esto. Una izquierda brutal, una derecha brutal. Luego un uppercut. Es brutal, es sangriento, no puedes quitarle los ojos de encima.

- Wallin está siendo atrapado mientras ataca, pero es un movimiento de un solo golpe, sin seguimiento de los puños de Fury. El sueco tuvo la suerte de no perder un punto por empujar su guante hacia el ojo cortado de Fury en la ronda anterior. Sin embargo, la furia atraviesa dos veces, una de ellas rebota a Wallin contra las cuerdas.

- Otra revisión de la cara de Fury al comienzo de la séptima. Continuamos.

WOW - Otto Wallin raked his glove across the cut over the eye of Tyson Fury. Dirty move. #FuryWallin #boxing #DAZN pic.twitter.com/FDpL9Kgc5U — Harry Zahn (@harry_zahn) September 15, 2019

ROUND 6 [FURY VS WALLIN]

- Una buena recta a la izquierda de Wallin aterriza y mece la cabeza de la furia hacia atrás.

- Más sangre alrededor del ojo de Fury. Su rostro está ensangrentado mientras el árbitro escolta a Fury para que el médico lo revise.

- En el sexto. Ya se ha ido más de lo que esperábamos. Wallin aterriza con un derecho, fue un buen disparo y atrapó a Fury.

- Una noche mucho más dura de lo que nadie peleó. Otro se fue de las tierras de Wallin.

ROUND 5 [FURY VS WALLIN]

- Otro buen derecho de Fury cuando Wallin entra para atacar. Una muy buena ronda para Fury, la quinta.

- Fury está probando una amplia variedad en el quinto, un uppercut no aterriza limpiamente, antes de que un par de derechos prueben la mandíbula de Wallin. ¡Gran regreso del "Mariachi"!

- Una gran derecha de Fury, que busca terminar esto rápidamente, está parcialmente bloqueada por la defensa de Wallin, pero era tan poderosa que aún habría causado algún daño.

Clean left hook by Otto Wallin opened up a nasty gash on Tyson Fury’s brow #FuryWallin #boxing #DAZN pic.twitter.com/kIYdfkyxOQ — Harry Zahn (@harry_zahn) September 15, 2019

ROUND 4 [FURY VS WALLIN]

- Fury sigue sufriendo por ese corte, tratando de mantener la sangre fuera de su ojo. Claramente le está causando problemas. Wallin, como era de esperar, apunta al corte.

- Aparentemente, el árbitro dice que el corte que tiene Tyson Fury provino de un golpe, no de un choque de cabezas. Esto no estaba en el guión.

- Fury tendrá una noche más dura de lo que todos esperaban.

ROUND 3 [FURY VS WALLIN]

- ¿Puede Wallin aprovechar ese corte de furia? Fury ahora tiene un objetivo muy visible en su cabeza.

- Durante una parte de ese tercer asalto, esa sangre corría por el costado de su cara (Fury). Esa es una gran herida, del tipo que podría forzar un paro.

Tyson Fury, quien salió muy 🇲🇽 ante Otto Wallin, tiene un corte en la ceja derecha. La sangre no le permite ver en ocasiones.



📹 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/Zn8sPoXy7Y — CANCHA (@reformacancha) September 15, 2019

- Ese es un mal corte, justo sobre el ojo derecho de Fury. Parece profundo y su esquina solo tiene un minuto para lidiar con eso.

- Fury podría querer terminar esto rápidamente antes de que la sangre se ponga muy mal y llegue al ojo.

- Wallin está tratando de forzarlo, y hay un corte sobre el ojo derecho de Fury. Tal vez un choque de cabezas ha causado eso.

- Tyson Fury está tratando de fingir un ataque, hacer que la defensa de Wallin se ausente y luego se aproveche. Una derecha encuentra su camino desde el británico.

ROUND 2 [FURY VS WALLIN]

- Fury se arrinconó en la esquina y Wallin parece causar algún peligro. Pero lanza algunos tiros, pero nada demasiado peligroso y el británico puede salir de problemas.

- Fury, con los colores de la bandera mexicana en sus dos guantes, saca el jab y ahora, como Wallin, está en la postura zurda.

ROUND 1 [FURY VS WALLIN]

- Fury ha estado a la defensiva durante la mayor parte de la ronda de apertura, pero eso no debe interpretarse como una fuerte ronda de Wallin, más como mantenerse alejado de los problemas y ver cuán bueno es el oponente.

- Ahora Tyson Fury.

Con el Rey llega Tyson Fury al ring y hasta con jorongo y sombrero.

🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



📹 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/sGdLFbQ49w — CANCHA (@reformacancha) September 15, 2019

- Fury.

- Ingresa Otto Wallin.

- Se entonan los himnos nacionales.

- El excampeón de UFC, George St-Pierre también opina de la pelea estelar.

Talent recognizes talent 🤜🤛@ufc Legend @GeorgesStPierre giving credit to the Lineal Heavyweight Champ, moments away from #FuryWallin. pic.twitter.com/cPvhyf69K0 — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

- El peleador de UFC Francis Ngannou predice quién será el vencedor de la pelea estelar.

- Otto Wallin ya está listo para la pelea.

Challenger @OttoWallin warming up with trainer Joey Gamache pic.twitter.com/EcHjKgQDoP — Kevin Iole (@KevinI) September 15, 2019

- Ya es turno de ver a Tyson Fury en acción.

- Victoria por nocaut técnico del mexicano Emanuel Navarrete en el cuarto asalto.

Expone con éxito Emanuel Navarrete. El réferi detiene el combate en el cuarto asalto. El mexicano defiende con éxito por KOT ante el filipino Elorde.



📹 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/7mnyLMz4UH — CANCHA (@reformacancha) September 15, 2019

- Emanuel Navarrete (28-1 , 24 KOs) está en una buena racha a 122. Veamos si sigue con el nieto del gran Flash Elorde, Juan Miguel Elorde (28-1, 15 KOs). Navarrete, el hombre que realmente representa a México esta noche en Las Vegas.

Empieza la pelea de Navarrete, quien expone cetro Supergallo de la OMB ante Elorde.



📹 @DMartinezCANCHA pic.twitter.com/qk3X9gmrhA — CANCHA (@reformacancha) September 15, 2019

- ¡AHORA! Emanuel Navarrete Y Juan Miguel Elorde pelean por el título supergallo de la OMB.

- Un poco de relajo.

- Tyson Fury realiza sus últimos trabajos de calentamiento antes de ingresar al cuadrilátero.

- El mexicano José Zepeda consiguió una victoria importante al dominar al boricua José Pedraza por decisión unánime 97-93 en las tres tarjetas en Las Vegas.

- ¡Atención! José Zepeda derrotó a José Pedraza.

After securing tonight's victory, @ChonZepeda says he would love to fight in a rematch against @RAMIREZBOXING. 🗣



How excited would you be to see #RamirezZepeda2? pic.twitter.com/Nz2Yj8AJHe — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

- José Zepeda.

- Otto Wallin se coloca el vendaje.

Time's a-ticking... ⏳



Otto Wallin getting wrapped up ahead of #FuryWallin on ESPN+ 🥊 pic.twitter.com/zlmwQoUb1w — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

- En breves momentos tendremos la pelea de Tyson Fury vs Otto Wallin.

Big men shouldn't be able to move like this 👀@Tyson_Fury fights at 11 PM ET tonight on ESPN+ pic.twitter.com/yMNkyZ41Ip — SportsCenter (@SportsCenter) September 14, 2019

- Tyson Fury se prepara en los vestuarios por su combate contra Otto Wallin.

Rule No. 76 - No excuses, FIGHT like a champion.@Tyson_Fury 🤝 Vince Vaughn#FuryWallin | ESPN+ pic.twitter.com/PPlhcVWJ3W — Top Rank Boxing (@trboxing) September 15, 2019

- ¡Atención! Tyson Fury ingresa al T-Mobile Arena de Las Vegas.

- ¡Atención! Otto Wallin ya se encuentra en el T-Mobile Arena.

- Gabriel Flores (15-0) se mantiene invicto al derrotar a Miguel Ángel Aispuro (12-9-2) por decisión unánime de los jueces (60-54, 60-54, 60-54).

Previa Fury vs Wallin por ESPN Deportes

Tyson Fury, de 31 años, se presentó a la ceremonia de pesajes con la máscara del emblemático luchador Rey Misterio y prometió aumentar su récord de 28 a 29 victorias -sin ninguna derrota; pero un empate- en la pelea contra Otto Wallin, de 28, que ostenta un marca de 20 victorias sin derrotas.

PUEDES VER: Cerrone vs Gaethje [FOX Action EN VIVO] Resultados UFC Fight Night 158

En la báscula, Tyson Fury marcó 254.4 libras que está muy por encima de las 236 libras que logró Otto Wallin. Sin embargo, el combate se llevará con normalidad. Se confirmó que serán 12 rounds.

La pelea coestelar estará protagonizado por el mexicano Emanuel 'Vaquero' Navarrete que pondrá en juego el cinturón Supergallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por tercera ocasión cuando se mida al filipino Juan Miguel Elorde, nieto del legendario Flash Elorde.

A qué hora pelean EN VIVO Tyson Fury vs Otto Wallin vía canal ESPN Play

Perú: 9.00 p.m.

México: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

España: 3.00 a.m.

Inglaterra: 3.00 a.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Tyson Fury vs Otto Wallin por ESPN Deportes

Perú: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

España: Eurosport, Eurosport 1, DAZN y Movistar.

México: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Honduras: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Costa Rica: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play

Cómo ver ESPN EN VIVO Tyson Fury vs Otto Wallin por BOXEO | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cartelera ONLINE Tyson Fury vs Otto Wallin vía ESPN EN VIVO

