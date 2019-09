Angulo vs Quillin [BOXEO EN VIVO] Ver FOX Sports y FS1 en California

FOX Sports EN VIVO Alfredo Angulo vs Peter Quillin ONLINE BOXEO EN VIVO vía FS1 BOX | El "Perro" y el "Kid Chocolate" chocarán guantes este sábado 21 de septiembre (9.30 p.m. hora peruana y de México / canal FOX Sports Latinoamérica) en el Rabobank Theater de Bakersfield de California, Estados Unidos, por la división supermediano durante el estelar del Premier Boxing Champions (PBC). Sigue el GOLPE a GOLPE vía LIVE STREAM EN INTERNET por Libero.pe.

Alfredo Angulo vs. Peter Quillin serán una de las mejores peleas de la semana en el boxeo internacional. Ambas viejas glorias del pugilismo y excampeones del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) lucharán en un combate pactado en 12 rounds para el evento Premier Boxing Champions (PBC).

Con 37 años, el mexicano Alfredo Angulo cuenta con un récord de 24 victorias y 7 derrotas durante sus 31 peles en el boxeo, mientras que su rival el estadounidense Peter Quillin, de 36, ostenta un récord de 34 triunfos, una derrota y una sin contestar dentro de 36 peleas.

Boxeo | Alfredo Angulo

"Cuando me dijeron de Quillin no dudé, primero porque es una buena pelea y porque si alguien, cómo es su caso, está clasificado como cuarto del mundo por la Federación Internacional de Boxeo, eso me daría una nueva oportunidad de pelear por un campeonato", dijo Alfredo Anguloe previo a su pelea contra Peter Quillin.

Boxeo | Peter Quillin

"Él va a poner el jab en diferentes lugares, (ser) más inteligente con los pies, más inteligente al mover los hombros. Definitivamente se verá como un 'Kid Chocolate' más joven", sostuvo el entrenador del boxeador norteamericano.

A qué hora pelean EN VIVO Alfredo Angulo vs Peter Quillin vía canal FOX Sports Play

Perú: 9.30 p.m.

México: 9.30 p.m.

Estados Unidos: 9.30 p.m.

España: 3.30 a.m.

Inglaterra: 3.30 a.m.

Argentina: 11.30 p.m.

Chile: 10.30 p.m.

Colombia: 9.30 p.m.

Ecuador: 9.30 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Alfredo Angulo vs Peter Quillin por FOX Sports

Perú: FOX Sports y FOX Play.

Colombia: FOX Sports y FOX Play.

México: FOX Sports y FOX Play.

Estados Unidos: FS1 y FS2.

Argentina: FOX Sports y FOX Play.

Uruguay: FOX Sports y FOX Play.

Paraguay: FOX Sports y FOX Play.

Venezuela: FOX Sports y FOX Play.

Ecuador: FOX Sports y FOX Play.

Chile: FOX Sports y FOX Play.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Alfredo Angulo vs Peter Quillin ver BOXEO | Canales TV

Cómo ver FS1 EN VIVO Angulo vs Quillin in California Watch BOX ONLINE | Channel FOX Sports

DirecTV Estados Unidos: Canal 219.

Dish Network: Canal 150.

Verizon FIOS: Canal 83, Canal 150 y Canal 375.

DirecTV Puerto Rico: Canal 655.

Apuestas, Cuotas y Pronósticos EN VIVO Angulo vs Quillin: así pagan las casas de apuestas

Casa de apuestas: Timberazo

Peter Quillin: 1.027

Alfredo Angulo: 9.30

Casa de apuestas: Betsson

Peter Quillin: 1.07

Empate: 28.00

Alfredo Angulo: 8.95

Casa de apuestas: Inkabet

Peter Quillin: 1.05

Alfredo Angulo: 10.00

Casa de apuestas:

Peter Quillin: 1.04

Alfredo Angulo: 6.25

Casa de apuestas: Bet365

Peter Quillin: 1.05

Alfredo Angulo: 9.00

Cartelera ONLINE Alfredo Angulo vs Peter Quillin vía ESPN EN VIVO

Peso supermediano: Peter Quillin (34-1-1, 23 KO) vs Alfredo Angulo (25-7, 21 KO), 12 rounds.

Peso ligero: Chris Colbert (12-0, 4 KO) vs Miguel Beltran Jr (33-7, 22 KO), 10 rounds.

Peso wélter: Thomas Dulorme (24-3-1, 16 KO) vs Terrel Williams (18-0, 13 KO), 10 rounds.

Peso ligero: Michel Rivera (16-0, 10 KO) vs José Luis Gallegos (16-7, 12 KO), 8 rounds.

Peso mediano: Jonathan Esquivel (11-0, 10 KO) vs Justin Steave (10-2, 4 KO), 8 rounds.

Petr Khamukov: Petr Khamukov (3-0, 0 KO) vs Randy Fuentes (9-8-1, 2 KO), 6 rounds.