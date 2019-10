Golovkin vs Derevyanchenko BOXEO en MSQ: Horarios, canales y cartelera

Gennady Golovkin vs Seriy Derevyanchenko BOXEO EN VIVO vía ESPN y DAZN | El boxeador kazajo y el ucraniano se verán las caras este sábado 5 de octubre (8.00 p.m. hora peruana y mexicana; 10.00 p.m. hora argentina) en el ring del Madison Square Garden (MSQ), de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), por el cinturón peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Gennady Golovkin, mejor conocido como "GGG" o "Triple G", vuelve a ponerse los guantes en este 2019 luego de su rápida victoria -en el primer round- sobre el canadiense Steve Rolls que le sirvió para aumentar su récord de 39 triunfos, 1 sin contestar y 1 derrota (frente al mexicano Sául "Canelo" Álvarez) ante el peligroso Derevyanchenko, quien acumula 13 victorias y 1 derrota (contra Daniel Jacobs).

Desde la polémica derrota frente al "Canelo" Álvarez en 2018, Gennady Golovkin tendrá la primera oportunidad de recuperar el cinturón de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). A pesar de sus ya 37 años, demostró estar en gran forma al momento que venció a Rolls.

En tanto, Derevyanchenko tendrá la oportunidad de su carrera para lograr un cinturón de la élite del boxeo profesional. El ucraniano no goza de la misma fama que Gennady Golovkin por posee una potente combinación de golpes que le servirían para sorprender al ucraniano. Su última victoria fue sobre Jack Culcay, que le permitió tener la opción de pelear por el título de la FIB.

El cinturón de la FIB estaba en poder de Saúl "Canelo" Álvarez, pero la federación de boxeo decidió despojar el mexicano y ponerlo como cinturón vacante y, por esta razón, se logró pactar el combate contra Gennady Golovkin.

A qué hora pelean EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko vía canal ESPN Play

Perú: 8.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 5 de octubre)

Inglaterra: 2.00 a.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko por ESPN Deportes

Perú: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

España: Eurosport, Eurosport 1, DAZN y Movistar.

México: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Honduras: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Costa Rica: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Cómo ver ESPN EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko por BOXEO | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Cartelera ONLINE Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko vía ESPN EN VIVO

Peso mediano: Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko

Peso superwelter: Israil Madrimov vs Alejandro Barrera

Peso supermediano: Nikita Ababiy vs Isiah Seldon

Peso superligero Ivan Baranchyk vs Gabriel Bracero

Peso supermediano: Ali Akhmedov vs Andrew Hernández

Peso wélter: Brian Ceballo vs Ramal Amanov

Peso mediano: Kamil Szremeta vs Óscar Cortés

Peso semipesado: Joseph Ward vs Marco Delgado