Golovkin vs Derevyanchenko [Azteca EN VIVO] Boxeo GRATIS por ESPN

Azteca EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko ONLINE Boxeo Azteca 7 EN VIVO y ESPN Knockout | El cinturón de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tendrá nuevo dueño este sábado 5 de octubre (8.00 p.m. hora peruana y mexicana) cuando el kazajo y el ucraniano se enfrenten en el cuadrilátero del Madison Square Garden, de Nueva York. Mira el GOLPE a GOLPE vía Live Sports, Facebook y YouTube por Libero.pe.

Golovkin es el ex campeón unificado que noqueó a todos los oponentes que enfrentó entre 2008 y 2016. Sin embargo, en 2017 empató con Canelo Álvarez y al año siguiente, perdió la revancha contra el mexicano por puntos.

Derevyanchenko, por su parte, solo se convirtió en profesional en 2014 después de una impresionante carrera de aficionado, y perdió por poco su primera oportunidad por el título mundial ante Daniel Jacobs en 2018. Golovkin superó una decisión sobre Jacobs el año anterior, pero eso representa su última victoria decente.

Desde su primera derrota, Gennady Golovkin ha perdido parte de su factor de miedo y ahora que tiene 37 años, debe creer que perdió parte de su ataque. Derevyanchenko (30) es fuerte, tiene una gran educación y es un gran golpeador que le podría hacer la vida imposible al kazajo.

El cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) estuvo en manos de Saúl "Canelo" Álvarez. No obstante, la organización decidió despojarlo de su cinturón para ponerlo en juego en esta pelea entre Golovkin y Derevyanchenko.

Golovkin parte como favorito para la pelea.

Últimas 10 peleas de Gennady Golovkin en BOXEO

2019: Steve Rolls (victoria)

2018: Canelo Álvarez (derrota)

2018: Vanes Mantirosyan (victoria)

2017: Canelo Álvarez (empate)

2017: Daniel Jacobs (victoria)

2016: Kell Brook (victoria)

2016: Dominic Wade (victoria)

2015: David Lemieux (victoria)

2015: Willie Monroe Jr (victoria)

2015: Martin Murray (victoria)

Últimas 10 peleas de Derevyanchenko en BOXEO

2019: Jack Culcay (victoria)

2018: Daniel Jacobs (derrota)

2018: Dashon Johson (victoria)

2017: Tureano Johnson (victoria)

2017: Kemahl Russel (victoria)

2016: Sam Saliman (victoria)

2016: Mike Guy (victoria)

2015: Jessie Nicklow (victoria)

2015: Elvian Ayala (victoria)

2015: Alan Campa (victoria)

A qué hora pelean EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko vía canal ESPN Play

Perú: 8.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 5 de octubre)

Inglaterra: 2.00 a.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko por ESPN Deportes

Perú: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

España: Eurosport, Eurosport 1, DAZN y Movistar.

México: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Colombia: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Argentina: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Chile: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Uruguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Paraguay: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Ecuador: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Venezuela: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Honduras: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Costa Rica: ESPN, ESPN 2 y ESPN Play.

Apuestas, Pronósticos y Cuotas BOXEO EN VIVO Golovkin vs Derevyanchenko: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Golovkin: 1.19

Derevyanchenko: 4.15

Casa de apuestas: Inkabet

Golovkin: 1.22

Derevyanchenko: 4.30

Casa de apuestas: Te Apuesto

Golovkin: 1.20

Derevyanchenko: 3.50

Casa de apuestas: Betsson

Golovkin: 1.20

Empate: 25.00

Derevyanchenko: 4.80

Casa de apuestas: Apuesta Total

Golovkin: 1.19

Derevyanchenko: 4.15

Casa de apuestas: bet365

Golovkin: 1.20

Derevyanchenko: 4.33

Casa de apuestas: bwin

Golovkin: 1.16

Empate: 26.00

Derevyanchenko: 5.00

Ver BOXEO EN VIVO Golovkin y Derevyanchenko en el Madison Square Gaden

El Madison Square Garden es un pabellón deportivo multiusos situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York. Se encuentra en el cruce entre las avenidas Séptima y Octava de las calles 31 a 33, y encima de la Estación Pensylvania. Fue inaugurado el 11 de febrero de 1968.

Cartelera completa ONLINE Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko vía ESPN EN VIVO

Peso mediano: Gennady Golovkin vs Sergiy Derevyanchenko

Peso superwelter: Israil Madrimov vs Alejandro Barrera

Peso supermediano: Nikita Ababiy vs Isiah Seldon

Peso superligero Ivan Baranchyk vs Gabriel Bracero

Peso supermediano: Ali Akhmedov vs Andrew Hernández

Peso wélter: Brian Ceballo vs Ramal Amanov

Peso mediano: Kamil Szremeta vs Óscar Cortés

Peso semipesado: Joseph Ward vs Marco Delgado