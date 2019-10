Canelo Álvarez contra el UFC: "Sus peleadores no son un reto para mí"

¿Del boxeo al UFC? El púgil mexicano "Canelo" Álvarez, multicampeón de la división peso mediano de la FIB, CMB y AMB, no descarta incursionar en algún momento de su carrera por las MMA. Además, aseguró que los peleadores de la compañía de Dana Whie no representan ninguna amenaza para él. De hecho, solo se subiría al octágono si es por una gran suma de dinero.

"Para mí no representa un reto pelear contra alguien de la UFC; pero si representa un negocia ¿por qué no? No se le está mintiendo a la gente. Es algo que no representa u reto y seguramente no será lo que la gente espera, por eso mismo digo que es un negocio. sí es (sería una pelea de las que se tachan de fraude), porque no es lo mismo ser un peleador de la UFC a un boxeador", dijo Saúl "Canelo" Álvarez en entrevista para TUDN.

Para confirmar su teoría, Saúl "Canelo" Álvarez puso en referencia la pelea que sostuvieron Conor Mcgregor y Floyd Mayweather en el 2017. El mexicano cree que existe una enorme diferencia entre un boxeador profesional y un peleador de UFC.

"Claro que vi esa pelea (Conor McGregor vs Floyd Mayweather). No representa ningún reto, ningún riesgo. Son estilos muy diferentes, las formas de pelear. Es como si peleas con un peleador callejero, a lo mejor sabe boxear un poco, pero no es lo mismo que estar contra un profesional", añadió "Canelo" Álvarez.

Por otro lado, el púgil de 29 años habló sobre le combate que sostendrá frente al ruso Sergey Kovalev para el próximo 2 de noviembre en Las Vegas.

"Es uno de los mejores en su peso, sabemos lo que tenemos enfrente y el riesgo, pero estamos listos, el golpeo al cuerpo será importante, no solo en esta pelea, en todas, pero es su punto débil y trataremos de dar golpes abajo", indicó.

Saúl "Canelo" Álvarez firmó un contrato por 365 millones de dólares para 11 peleas en 5 años con la empresa DAZN y, en su momento, se convirtió en el deportista mejor pagado de la historia. Por este motivo, probarse contra un peleador de UFC no es uno de sus principales objetivos, a menos de que se trata de un buen negocio.