Julio César Chávez Jr decide no continuar y perdió por nocaut técnico ante Daniel Jacobs [VIDEO]

El combate entre Chávez Jr vs Jacobs no tuvo el final deseado. Los amantes del boxeo vivían una velada emotiva, pero la pelea en Arizona del hijo del histórico peleador mexicano Julio César Chávez terminó de forma abrupta en el Talking Stick Resort Arena, lo cual generó un malestar en el público presente.

Chávez Jr tuvo un buen inicio de la pelea, con varios jabs que pusieron en jaque a Jacobs. Sin embargo, no logró conectar el añorado nocaut frente al estadounidense.

Los asaltos transcurrían, siendo más vibrante el cuarto, en el cual Jacobs y Chávez Jr intercambiaron varios jabs. El quinto round sería el decisivo, en el cual Jacobs conectó un golpe en la nariz contra Chávez Jr.

Cuando debía iniciar el sexto capítulo del combate, la esquina del peleador mexicano indicó que Chávez Jr. no podía continuar. Esto fue celebrado por Daniel Jacobs, pero el público quedó indignado por lo sucedido y arrojó de todo en el ring.

Cuando la pelea estaba en receso, desde la esquina de Julio César Chávez Jr señalaron que este había sufrido una aparente fractura de nariz, por lo cual la pelea terminó a favor de Jacobs.

Chávez Jr vs Jacobs: RESUMEN DE LA PELEA

Cartelera principal del Chávez Jr vs Jacobs

¡GANA JACOBS! Julio César Chávez Jr no sale al 6° round contra Daniel Jacobs por aparente fractura de nariz y el sinaloense pierde por nocaut técnico; el público, molesto, arrojó objetos al ring y despidió a Julio entre una lluvia de vasos, etc.

Quinto Round

- Julio César Chávez Jr. termina con una molestia en la nariz luego de varios jabs de Jacobs.

Cuarto Round

El más vibrante hasta el momento de la velada pugilística. Jacobs y Chávez Jr terminaron enfrascándose jabs en el medio del ring y el público deliró en el en el Talking Stick Resort Arena.

Tercer round

Segundo round

Chávez Jr se posiciona mejor en el ring. El hijo del histórico púgil conecta varios jabs y pone contra las cuerdas a Jacobs.

R2: Chávez ataca con su izquierda y por momentos manda a Jacobs contra las cuerdas. El mexicano mueve la cintura.



💥 #ESPNKnockOut

🔥 ¡EN VIVO!

📺 ESPN 2 pic.twitter.com/LQmFesh3bn — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 21, 2019

Primer round

- Chávez Jr ha sido presionado por Jacobs en el cuadrilátero. El mexicano aplica diferentes jabs en el ring.

R1: Julio maneja el jab y mueve a Jacobs. El mexicano busca con el gancho al hígado.



💥 #ESPNKnockOut

🔥 ¡EN VIVO!

📺 ESPN 2 pic.twitter.com/AQaUmrM1dV — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 21, 2019

- ¡Empezó la pelea entre Chávez Jr y Jacobs!

- Show musical previo a la gran pelea de la noche.

Ahí sale Julio César Chávez Jr y la arena ruge!! #ESPNKnockOut #JacobsChavezJr pic.twitter.com/jlqXubmgRx — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) December 21, 2019

- Sale Julio César Chávez al cuadrilátero del Talking Stick Resort Arena.

- En breve empieza la pelea principal entre Chávez Jr y Jacobs.

- Mati le gana a Johnson previo a la pelea de Chávez Jr vs Jacobs.

- Johnson inicia la cartelera principal ante Mati.

- Liam Smith acaba de derrotar por decisión, a un Josh Kelly que carecía de técnica y de defensa, en la cartelera de Jacobs vs Chavez Jr.

- Vive la cartelera preliminar con todos los resultados previos al Chávez Jr. vs Jacobs.

- Todo listo en el Talking Stick Resort Arena para la pelea de Chávez Jr. vs Jacobs.

Chávez Jr vs Jacobs EN VIVO: PREVIA

“El hijo de la Leyenda” llega con un récord de 51-3-1 (33 KO) después de derrotar el pasado 10 de agosto al colombiano Evert Bravo, en un combate que no revistió mayor dificultad pues lo terminó apenas en el primer round.

Por su parte, Jacobs, cuya marca es 35-3, 29 KO, perdió en mayo pasado el título de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Saúl 'Canelo' Álvarez, campeón de cuatro divisiones: medio, súper mediano y mediano pesado.

"Sé que Daniel es un gran peleador, pero estoy listo; lo conozco, lo vi en un par de peleas, lo vi cuando perdió ante Canelo. Puede ser mi última oportunidad en el boxeo", indicó Chávez Jr. en la conferencia de prensa previa.

Jacobs, en tanto, hizo referencia al cáncer que padeció y venció como estímulo para todo lo que se proponga. "Me ayudó en cuanto a lo mental, de eso no tengo dudas, me ayudó a crecer como persona", expresó.

¿Por qué pelearán en una categoría más alta?

Inicialmente el combate iba a ser en las 168 libras, pero Julio César Chávez Jr. no dio el peso que se había acordado por lo que se pactó que se realizará en las 173 libras.

Al no ser una pelea por campeonato, ambos equipos no tuvieron problema en cambiar las condiciones tras las charlas que se realizaron a lo largo de la semana, aunque eso le acarreará una fuerte multa a Chávez, la misma que sería cercana al millón de dólares.

A qué hora pelean EN VIVO Julio César Chávez Jr vs Daniel Jacobs | Hora peruana

Perú,Panamá, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:00 a.m. (madrugada del sábado)

Qué canal transmitirá EN VIVO Julio César Chávez Jr vs Daniel Jacobs | Guía de canales TV

Chile ESPN 2

Perú ESPN 2

México ESPN 2

Estados Unidos DAZN y Sky Sports

Uruguay ESPN 2

Julio César Chávez Jr vs Daniel Jacobs EN VIVO por Internet: ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO la pelea?

Si quieres seguir en Internet el Julio César Chávez Jr vs Daniel Jacobs, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.