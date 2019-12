Julio César Chávez y su dura amenaza a ‘Travieso’ Arce [VIDEO]

Se la juró. El conocido boxeador Julio César Chávez utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje que no tuvo otro objetivo que mandarle una advertencia a Jorge Arce, con quien peleará próximamente.

Julio César Chávez y su dura amenaza a ‘Travieso’ Arce

El ‘César del Boxeo’ se vio las caras en el mes de noviembre con ‘Travieso’ en donde salió victorioso al quedarse con el triunfo. Sin embargo, Arce fue consultado tras su derrota y dijo que “se dejó ganar” ya que admiraba y era fan de quien es considerado “El gran campeón mexicano”.

Tal parece que sus declaraciones no cayeron nada bien en Julio César Chávez. El ex púgil no dudó en responderle por lo dicho a los medios de comunicación y utilizó su cuenta oficial de Instagram para mandarle un saludo.

“Hola. ¡Feliz Navidad! Aquí, corriendo 10 kilómetros. La actitud es lo mejor. Travieso, dices que te dejaste en la pelea que tuvimos en Tijuana. Prepárate bien ahora sí, cabrón, para ponerte otra chinga”, dijo un muy molesto Julio César Chávez.

Además, “El gran campeón mexicano” agregó lo siguiente: “Te voy a quitar lo dientón y lo feo. Sigue pisteando, cabrón. Aparte de la chinga, te voy a llevar a la clínica”.

El video, que se encuentra en el Instagram oficial de Julio César Chávez, ha tenido miles de reproducciones y uno de los usuarios no dudó en etiquetar a ‘Travieso’. Arce no se guardó nada y disparó.

“Así como ando ahorita bien crudo me alcanza para pegarte una chinga, viejito. La neta fuiste el más grande, mi máximo ídolo de morro, pero el tiempo no perdona, ahora sí voy sin compasión”, expresó Arce.

Nuevamente ambos volvieron a estar en un intercambio de mensajes que no pasó desapercibido por lo que el próximo enfrentamiento entre estos dos boxeadores dará que hablar.

Julio César Chávez y la defensa a su hijo tras perder ante Daniel Jacobs

Julio César Chávez también ha estado disparando contra aquellos que han criticado duramente a su hijo luego de rendirse ante Daniel Jacobs.