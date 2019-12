'Canelo' Álvarez lanza desafío a Julio César Chávez Jr con el objetivo de retirarlo del boxeo

Boxeo | Saúl Álvarez le volvió a enviar un mensaje a Julio César Chávez Jr., aunque esta vez acompañado de un desafío llamativo. 'Canelo' le envió un reto al hijo del mítico Julio César Chávez para un nuevo combate, aunque con la condición de que si lo vence este tendrá que retirarse de los cuadriláteros.

'Canelo' Álvarez habló con ESPN Digital y detalló que se encuentran en negociaciones con Julio César Chávez JR para disputar una nueva pelea, la cual estaría pactada para el 2 de mayo, en el MGM Grand de Las Vegas.

CONDICIONES DE LA PELEA



Esta no será una pelea habitual, ya que 'Canelo' Álvarez plantea que se realice en un hexágono de Artes Marciales Mixtas (MMA), ello debido a que una de sus posibilidades es cambiar de deportes.

"Mis aficionados me han pedido que pelee contra Julio y estamos en pláticas para llevarla a cabo, sin embargo, le dije a sus representantes que debe firmar un contrato donde acepte que se va si lo derroto", aseguró el púgil.

Además, 'Canelo' Álvarez busca retirar a Julio César Chávez Jr. del boxeo, al considerar que le ha faltado respeto "al deporte que más ama".

"No me gusta como su carrera ha afectado el deporte que amo, considero que es una falta de respeto y lo justo sería que deje de pelear si le ganó porque así dejaría en claro que ya no tiene nada más que hacer", detalló.

"Yo he logrado convertirme en uno de los mejores peleadores del mundo y le estoy ofreciendo la oportunidad de pelear conmigo. Yo no tengo nada que demostrar porque ya lo vencí una vez y lo volveré a hacer", sentenció.

¿Cómo quedó el primer Canelo vs Chávez Jr?

Canelo Álvarez vs.Julio César Chávez Jr. fue una pelea de boxeo que tuvo lugar el 6 de mayo de 2017 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, parte del área metropolitana de Las Vegas. Álvarez fue declarado ganador por decisión unánime, después de haber sido juzgado como el ganador de las 12 rondas por cada uno de los tres jueces de primera fila.