Jaime Munguía vs. Gary O’Sullivan EN VIVO: pelea por el peso mediano desde Texas

Jaime Munguia es considerado en México como una gran figura del deporte por su impresionante récord de 34 victorias (27 por KO) y ninguna derrota.

El mexicano dejó su cinturón de campeón mundial Superwelter de la OMB tras cinco defensas exitosas en el boxeo a sus 23 años, con el fin de subir de división. Gary O’Sullivan (30-3) le dará la bienvenida y para este combate llega con una racha de dos victorias consecutivas.

El irlandés, de 35 años, llega muy por detrás en las apuestas, pero sus únicas derrotas han sido contra Billy Joe Saunders, Chris Eubank y David Lemieux.

Erick Morales, entrenador de Munguía, aseguró que su pupilo tiene todo para convertirse en la próxima superestrella del boxeo con todo lo que ha conseguido a su corta edad.

“Va a llegar a ser una gran estrella del boxeo mexicano. Sus combates van a ser buenos, memorables. Tiene un estilo comercial que le gusta a la gente. Hoy en día México reclama un peleador de nivel que se enfrente de tú a tú con todos y que saque la casta como mexicano", sostuvo.

