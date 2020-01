Boxeador derrota a su rival con impresionante gancho al hígado [VIDEO]

El uzbeko Shohjahon Ergashev logró un excelente nocaut frente al mexicano Adrian Estrella luego de derribarlo con un fuerte gancho al hígado. El combate se dio en el peso súperligero y en Las Vegas.

Ergashev acorraló al mexicano contra uno de los rincones neutrales apenas iniciado el primer round y tras marcarle un jab de derecha le propinó un potente gancho de zurda en la zona de los riñones que inmediatamente dejó sin aire al peleador.

Estrella cayó al suelo muy adolorido. El árbitro ya no continuó el conteo y declaró a Ergashev como vencedor de esta contienda de boxeo.

Ergashev se quedó con el tirunfo y prolongó su invicto a 18 peleas ganadas. Por su parte, Estrella sumó su quinta derrota en su carrera como profesional, la tercera por KO, mientras que arrastra 29 triunfos en su haber.

"Mi mano izquierda es fuerte, no hay problemas. Puedo golpear. Me gustaría pelear contra los mejores oponentes posibles. Vengo a pelear no solo para recolectar dinero y ganar la pelea. Cada vez que estoy en el ring, quiero destruir a mi oponente", sostuvo Ergashev tras su victoria.