Danny García vs. Ivan Redkach: día, hora y guía de canales

Danny García regresa al cuadrilátero este sábado 25 de enero para enfrentar al ucraniano Iván Redkach, en un combate eliminatorio por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) peso Welter. La pelea se realizará en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

El 20 de abril del 2019 fue la última vez que Danny García peleó en el CMB. En aquella oportunidad el boxeador estadounidense derrotó por nocaut a Adrián Granados.

Esta pelea es importante para García, una victoria le permitiría regresar a la cúspide del boxeo y tener la oportunidad de disputar una pelea por el cinturón welter con Errol Spence Jr. Y encaminaría un combate con la leyenda filipina, Manny Pacquiao.

Con un récord de 35-2, con 21 nocauts, Swift es favorito para vencer a Iván Redkach. Sin embargo no todo brilla en la carrera de García. En marzo del 2017, el estadounidense perdió con Keith Thurman y en septiembre del 2018 cayó ante Shawn Porter.

Su experiencia, su poderío en los puños y la motivación de seguir haciendo grande su leyenda, lo convierten en el favorito del combate. "Siento que mi estilo es tan peligroso para Spence como para Pacquiao", expresó García.

Por su parte, Redkach tiene récord profesional de 23-4-1 y 18 nocauts. El ucraniano noqueó al excampeón mundial Devon Alexander en una pelea que se realizó en junio de 2019.

Foto: Difusión

A qué hora pelean García vs Ivan Redkach

Perú 19:00 horas

Venezuela 20:00 horas

Uruguay 21:00 horas

Brasil 21:00 horas

Paraguay 21:00 horas

Ecuador 19:00 horas

Argentina 21:00 horas

Colombia 19:00 horas

Bolivia 20:00 horas

Chile 21:00 horas

España 1:00 horas (viernes)

Inglaterra 1:00 horas (viernes)

Portugal 1:00 horas (viernes)

Alemania 1:00 horas (viernes)

Reino Unido 1:00 horas (viernes)

Suecia 1:00 horas (viernes)

Qué canal transmite pelea Danny García vs Ivan Redkach

Perú: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

México: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Argentina: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Colombia: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Chile: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Brasil: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Honduras: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

El Salvador: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Guatemala: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Costa Rica: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Canadá ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Fight Card

Revisa la cartelera.

Danny García vs. Ivan Redkach: Cartelera del pelea completa

Peso wélter (66,68 kg): Danny Garcia vs. Ivan Redkach

Peso superwélter (69,85 kg): Jarrett Hurd vs. Francisco Santana

Peso supergallo (55,34 kg): Stephen Fulton vs. Arnold Khegai

Peso superligero (63,5 kg): Patrick Harris vs. Clay Burns

Peso wélter (66,68 kg): Keeshawn Williams vs. Gaku Takahashi

Peso superligero (63,5 kg): Kenny Robles vs. Rickey Edwards

Peso pesado (90,72+ kg): Steven Torres vs. Dakota Witkopf

Peso supergallo (55,34 kg): Rajon Chance vs. Akihiro Nakamura

Peso mediano (72,57 kg): Lorenzo Simpson vs. Antonio Louis Hernandez

¿Quién es Danny García?

Danny Garcia es un boxeador profesional estadounidense. La última pelea de Danny Garcia fue el 20 de abril de 2019 contra Adrian GranadosAdrian Granados. Garcia ganó por nocaut (К.О.).

¿Quien es Ivan Redkach?

Ivan Redkach es un boxeador profesional ucraniano. La última pelea de Ivan Redkach fue el 1 de junio de 2019 contra Devon Alexander. Redkach ganó por nocaut (К.О.).

Casas de apuestas: Danny García vs Ivan Redkach

Danny García Ivan Redkach DoraBet 2.02 1.71 Sportium 1.04 10.00 William Hill 1.25 8.4

¿Dónde pelean Danny García vs. Ivan Redkach?

El Barclays Center es un pabellón deportivo multiusos ubicado en el barrio de Prospect Heights, Brooklyn, en Nueva York, inaugurado el 21 de septiembre de 2012.