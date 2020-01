Danny García vs Ivan Redkach [ESPN EN VIVO] por el campeonato de peso wélter de la WBC

Boxeo EN VIVO | Danny García vs. Ivan Redkach se medirán este sábado en una pelea por el cinturón Welter WBC (Consejo Mundial de Boxeo por sus siglas en inglés), a disputarse desde las 10 p.m. (hora peruana) en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Sigue todos los detalles del combate a continuación.

El excampeón mundial Danny 'Swift' García (35-2, 21 KOs) está de vuelta en la escena este sábado para medirse con el ucraniano Ivan 'Terrible' Redkach (23-4-1, 18 Ko's) con el objetivo dede ganar y así mantener su nombre como posible rival de Errol Spence y Manny Pacquiao para la segunda mitad del año.

Para Redkach, quien llegará con tres victorias consecutivas, es la oportunidad de su vida, y sabe que un nuevo batacazo en su carrera, luego de haber noqueado al excampeón Devon Alexander, puede convertirse en la gota que derrame el vaso en espera de esa anhelada batalla titular. García afrontará su octava actuación en este recinto, aunque no ha ganado ahí desde 2015 tras dos derrotas consecutivas contra Keith Thurman y Shawn Porter.

¿Cómo vienen 'Swift' García vs 'Terrible' Redkach?

García no pelea desde el 20 de abril pasado, fecha en la que venció por nocaut a Adrián Granados en Carson, California. Ahora busca preservar su estatus como uno de los mejores welter en el mundo.

Por su lado, Redkach disputó su última pelea ante Devon Alexander, al cual derrotó con un demoledor nocaut. Es un peleador potente, de pegada fuerte, que puede presentar alguna complicación para Danny García. Sin embargo, es este último quien sale como claro favorito para llevarse el triunfo en la pelea de boxeo.

¿A qué hora pelean García vs Ivan Redkach?

Perú 22:00 horas

Venezuela 23:00 horas

Uruguay 22:00 horas

Brasil 22:00 horas

Paraguay 22:00 horas

Ecuador 20:00 horas

Argentina 22:00 horas

Colombia 20:00 horas

Bolivia 21:00 horas

Chile 22:00 horas

España 2:00 horas (domingo)

Inglaterra 2:00 horas (domingo)

Portugal 2:00 horas (domingo)

Alemania 2:00 horas (domingo)

Reino Unido 2:00 horas (domingo)

Suecia 2:00 horas (domingo)

Qué canal transmite pelea Danny García vs Ivan Redkach

Perú: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

México: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Argentina: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Colombia: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Puerto Rico: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Chile: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Brasil: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Honduras: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

El Salvador: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Guatemala: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Costa Rica: ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Canadá ESPN 2, ESPN Play y Showtime.

Fight Card

Revisa la cartelera.

Peso wélter (66,68 kg): Danny Garcia vs. Ivan Redkach

Peso superwélter (69,85 kg): Jarrett Hurd vs. Francisco Santana

Peso supergallo (55,34 kg): Stephen Fulton vs. Arnold Khegai

Peso superligero (63,5 kg): Patrick Harris vs. Clay Burns

Peso wélter (66,68 kg): Keeshawn Williams vs. Gaku Takahashi

Peso superligero (63,5 kg): Kenny Robles vs. Rickey Edwards

Peso pesado (90,72+ kg): Steven Torres vs. Dakota Witkopf

Peso supergallo (55,34 kg): Rajon Chance vs. Akihiro Nakamura

Peso mediano (72,57 kg): Lorenzo Simpson vs. Antonio Louis Hernandez