Tyson Fury vs Wilder 2 [ESPN EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver Boxeo

ESPN 2 EN VIVO Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 ONLINE vía TV Azteca, FOX Sports, DAZN y FOX Action desde este sábado 22 de febrero, a partir de las 8.00 p.m. (hora mexicana) y 9.00 p.m. (peruana), por el título mundial de la división peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El evento se realiza en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Solo uno seguirá invicto. Tyson Fury (29 victorias y 1 empate) y Deontay Wilder (42 victorias y 1 empate) volverán a verse las caras en un cuadrilátero tras igualar en aquel recordado combate que protagonizaron en el Staples Center de Los Angeles. Ambos suman 71 triunfos y buscan dejar en claro quién es el mejor de la historia de los pesos completos de la WBC.

(VIDEO: CBS YouTube)

En la antesala, el boxeador británico Tyson Fury se animó a hablar sobre su rutina para esta nueva pelea frente a Deontay Wilder: "Todo fue muy bien para mí en el entrenamiento, no he podido hacer algo más. Estoy listo para pelear. No hay nada en la lista que no hice. He noqueado a todos mis sparrings. Estoy luciendo como toda una bestia".

Este comentario no cayó nada bien a Deontay Wilder, que, durante los pesajes, no dudó en provocar a Tyson Fury: "Los dos estamos emocionalmente involucrados en esto. Ambos queremos dar lo mejor nosotros, pero tengan por seguro que saldré con la mano en alto".

La respuesta de Tyson Fury: "Él habla mucho, yo no, yo solo sé hablar arriba del cuadrilátero y con mis puños le callaré la boca".

Esa fue la 'gota que derramó el vaso' para Deontay Wilder quien arremetió con todo a Tyson Fury.

"No te atrevas decir eso. Te abofetearé. No olvides nunca cuando te encontré, que estabas lleno de cocaína, que eras como una casa grande (de aproximadamente 400 libras) contemplando suicidarte. Así que nunca lo olvides. Te traje de vuelta al mundo del boxeo", indicó Deontay Wilder.

Tyson Fury: "Wilder está hablando mucha basura. Me dio una oportunidad, pero le di los mejores días de pago de toda su vida, lo llevé al escenario más grande del mundo. Y aquí está, ¿así es como me agradece? Puse millones en su cuenta. Usted me lo debe todo. Bienvenido al boxeo a lo grande".

El duelo entre Tyson Fury y Deontay Wilder ha sido catalogado por la crítica especializada como uno de los eventos más fuertes de la historia del boxeo en lo que respecta a la categoría de los pesos pesados desde que Lennox Lewis peleó contra Evander Holyfield en 1999.

Horarios, TV y dónde ver Tyson Fury vs Wilder 2

Sigue toda la información sobre la pelea entre Tyson Fury vs. Wilder 2.

Tyson Fury vs Deontay Wilder II: horarios de todo el mundo

Perú: 9.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

España: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

Italia: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

¿A qué hora pelean Tyson Fury vs Wilder 2?

Tyson Fury vs. Wilder 2 pelean a partir de las 9.00 p.m. hora peruana.

¿Qué canal transmite Tyson Fury vs Wilder 2?

DAZN, FOX Action, TV Azteca, ESPN 2 y FOX Sports.

¿Dónde es la pelea de Tyson Fury vs Wilder 2?

En el MGM Grand Garden Arena.

¿Quién es Tyson Fury?

Tyson Luke Fury​ es un boxeador profesional británico de peso pesado. En noviembre de 2015, derrotó a Wladimir Klitschko para convertirse en el campeón unificado de peso pesado de WBA, IBF, WBO, IBO y The Ring magazine.

¿Quién es Deontay Wilder?

Deontay Leshun Wilder es un boxeador invicto estadounidense. Es el actual campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Qué edad tiene Tyson Fury?

31 años.

MGM Grand Garden Arena

Mapa.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Tyson Fury vs Wilder 2? Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

ESPN Play

Aplicación de la cadena ESPN Deportes.

¿Qué es ESPN Play?

ESPN Play es una aplicación creada por ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand.

Con ESPN Play tendrás libre acceso a una amplia variedad de grandes eventos, incluyendo Fútbol de Italia, los cuatro torneos del Grand Slam de tenis, torneos Majors de golf, NBA, Béisbol de las Grandes Ligas, rugby, IndyCar, X Games, y mucho más.

Con ESPN Play podrás:

1) Mirar online partidos en vivo.

2) Elegir entre múltiples transmisiones en vivo simultáneas.

3) Mirar partidos jugados recientemente.

4) Mirar los mejores programas de ESPN TV completos.

¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO Tyson Fury vs Wilder 2?

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Tyson Fury vs Wilder 2? Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

¿Cómo ver FOX Action EN VIVO Tyson Fury vs Deontay Wilder II?

Tyson Fury vs Wilder 2: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Tyson Fury vs Wilder 2: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623