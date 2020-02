Tyson Fury vs Wilder 2: el día que el boxeador británico se disfrazó de Batman [VIDEO]

Este sábado 22 de febrero, Tyson Fury y Deontay Wilder se enfrentan en la revancha más esperada por el mundo del boxeo. El pugilista de 31 años intentarán arrebatar el título mundial de la división peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Tyson Fury es un personaje peculiar. A pesar de sus cualidades en el ring, el boxeador de 31 años es recordado por sus exabruptos en su vida privada. Uno de los momentos más curiosos de su carrera fue cuando se disfrazó de Batman para una conferencia de prensa.

El 24 de octubre del 2015, Fury se presentó en Alemania para hablar sobre su pelea con Wladimir Klitschko. El boxeador de 31 años se robó las miradas de los periodistas porque estaba vestido de Batman.

Wladimir Klitschko, su rival, se molestó por el comportamiento de Fury y lo calificó de payaso. El multicampeón mundial de los pesos pesados amenazó con enseñarle morales a punta de golpes para que aprenda a respetar.

"Es una meta que tengo la de sacar del boxeo a una persona aburrida como tú, me quedé dormido cuando te escuchaba, tienes tanto carisma como mi ropa interna... nada. Eres un robot que nos emociona ver, tirar y amarrar, toda Europa te quiere ver perder", expresó Fury.

Horarios, TV y dónde ver Tyson Fury vs Wilder 2

Sigue toda la información sobre la pelea entre Tyson Fury vs. Wilder 2.

Tyson Fury vs Deontay Wilder II: horarios de todo el mundo

Perú: 9.00 p.m.

México: 8.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

España: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

Italia: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 23 de febrero)

¿A qué hora pelean Tyson Fury vs Wilder 2?

Tyson Fury vs. Wilder 2 pelean a partir de las 9.00 p.m. hora peruana.

¿Qué canal transmite Tyson Fury vs Wilder 2?

DAZN, FOX Action, TV Azteca, ESPN 2 y FOX Sports.