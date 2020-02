Boxeo EN VIVO, Tyson Fury vs Wilder 2 vía TV Azteca y FOX Action

Noche de BOXEO EN VIVO Tyson Fury vs Deontay Wilder 2, este sábado 22, con el esperado evento en una pelea en la que se pondrá en juego el título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Siegue con Libero.pe todos los detalles de la cita pugilística a realizarse en el MGM Grand en Las Vegas desde las 8 p.m. (hora peruana). Transmisión TV Azteca, ESPN y FOX Action.



Ambos llegan con sed de revancha luego de su primer enfrentamiento, realizado el 1 de diciembre del 2018 en Los Ángeles. Fury y Wilder se enfrentaron aquella vez y por decisión de los jueces el combate terminó en empate, por lo que ambos han añorado este nuevo enfrentamiento en busca de la victoria.

“Estoy feliz y emocionado de que la revancha finalmente esté sucediendo”, había dicho Wilder tras confirmarse le pelea ante Tyson Fury.

¿Cómo llegan ambos al Tyson Fury vs Deontay Wilder 2?

Deontay, vigente campeón mundial, arriba a esta pelea tras vencer por nocaut al cubano Luis Ortíz en el 2019 en Las Vegas, lo cual le permitió estirar su récord de victorias a 43-0.



Al frente está un Tyson Fury, quien tuvo un radical cambio físico para poder pelear. Y es que el 'Bombardero' logró perder más de 60 kilos, por lo que se encuentra en una de sus mejoras formas físicas en la actualidad.

"Es solo un hombre alto que puede moverse alrededor del ring. Y eso es todo. En cuanto al poder, no hay ninguno ahí. No creo que pueda desarrollar ese poder, sin importar el entrenador que traiga. Simplemente no desarrollas poder en un par de semanas. Es imposible", expresó el boxeador.



A continuación, puedes ver todos los detalles del Fury vs Wilder 2.

Cartelera del Evento principal del Wilder vs Fury 2

Deontay Wilder vs Tyson Fury: Mundial WBC del peso pesado.

Charles Martin vs Gerald Washington: Eliminatoria Mundial IBF del peso pesado (12 rounds).

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima: Mundial WBO del peso supergallo.

Sebastián Fundora vs Daniel Lewis: 10 asaltos en el superwelter.

Cartelera del undercard del Wilder vs Fury 2

Subriel Matías vs Petros Anayan: 10 asaltos en el peso welter.

Amir Iman vs Javier Molina: 10 asaltos en el peso welter.

Rolando Romero vs Arturs Ahmetovs: 8 asaltos en el peso ligero.

Gabriel Flores Jr. Matt Conway: 8 asaltos en el peso ligero.

Vito Mielnicki Jr. vs Corey Champion: 4 asaltos en el peso welter.

Isaac Lowe vs Alberto Guevara: 10 asaltos en el peso pluma.

¿Cuándo es la pelea Tyson Fury vs Wilder 2?

La pelea de Tyson Fury vs Wilder 2 se realizará este sábado 21 de febrero en MGM Grand Arena de Las Vegas, Estados Unido.

¿A qué hora es la pelea Tyson Fury vs Wilder 2?

Revisa los horarios.

Hora Preliminar Estelar Perú 7:00 p.m. 10:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. 10:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. 11:00 p.m. Chile 9:00 p.m. 12:00 a.m. México 6:00 p.m. 8:00 p.m. Estados Unidos 7:00 p.m. 9:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. 12:00 a.m. Paraguay 9:00 p.m. 12:00 a.m. Ecuador 7:00 p.m. 9:00 p.m.

¿Qué canal transmite Tyson Fury vs Wilder 2?

Perú: FOX Action / ESPN

Bolivia: FOX Action / ESPN

Colombia: FOX Action / ESPN

Ecuador: FOX Action / ESPN

México: Fighting Sports Network

Argentina: FOX Action / ESPN

Paraguay: FOX Action / ESPN

Uruguay: FOX Action / ESPN

Chile: FOX Action / ESPN

¿Dónde es la pelea de Tyson Fury vs Wilder 2?

La pelea se realizará en el MGM Grand de Las Vegas.

Horarios, TV y dónde ver Tyson Fury vs Wilder 2?

Tyson Fury vs Wilder 2: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Tyson Fury vs Wilder 2: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Tyson Fury vs Wilder 2? Guía de canales TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Cómo ver TV Azteca EN VIVO Tyson Fury vs Wilder 2?

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3

¿Quién es Tyson Fury?

Tyson Luke Fury​ es un boxeador profesional británico de peso pesado. En noviembre de 2015, derrotó a Wladimir Klitschko para convertirse en el campeón unificado de peso pesado de WBA, IBF, WBO, IBO y The Ring magazine

¿Quién es Deontay Wilder?

Deontay Leshun Wilder es un boxeador invicto estadounidense. Es el actual campeón mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo

Apuestas deportivas

¿Qué edad tiene Tyson Fury?

Tyson Fury tiene 31 años

Pronósticos Tyson vs Wilder 2

Que dicen los expertos de Boxeo:

Dillian Whyte 50/50

Anthony Joshua Fury

Wladimir Klitschko Fury

Joseph Parker Fury

George Foreman Fury

Mike Tyson Fury

Sugar Ray Leonard Wilder

Tommy Hearns Wilder

Evander Holyfield Wilder

Larry Holmes Wilder

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO Tyson Fury vs Wilder 2? Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

