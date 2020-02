Deontay Wilder explica su derrota ante Tyson Fury: "Mi traje me pesaba mucho"

Deontay Wilder perdió su invicto y su título mundial de boxeo el pasado sábado frente a Tyson Fury. Este segundo combate entre ambos dejó mal parado al 'Bombardero de bronce' pues fue superado de principio a fin.

Wilder dio unas declaraciones al portal de Yahoo Sports donde señaló que el pesado traje que utilizó en su entrada al ring le dejó muy afectado. En su opinión los golpes de su rival no lo dañaron tanto.

“Tyson Fury no me hizo daño en absoluto, pero el hecho es que mi uniforme era demasiado pesado. No tenía piernas desde el inicio. En el tercer asalto, se me fundieron las piernas por completo. Hice todo lo posible para sostenerme pero sabía que no tenía las piernas debido a mi uniforme”, argumentó Deontay Wilder.

El estadounidense lució un disfraz oscuro como tributo al Mes de la Historia Negra, que estaba valuado en aproximadamente USD 60.000. Fue derribado en el tercer y quinto asalto. Cayó otras dos veces, pero no fueron tomadas por el árbitro como caídas oficiales.

The Bronze Bomber señaló que está molesto con sus entrenadores por tirar la toalla en el séptimo asalto del combate.

"Como campeón, como líder, como soberano, si estoy hablando de entrar y matar a un hombre, respeto lo mismo. Cumplo con el mismo principio de recibir. Entonces le dije a mi equipo que nunca, jamás, sin importar cómo me vea, nunca tiren la toalla porque soy un tipo especial", sentenció.

Wilder vs. Fury: habrá una tercera pelea

Yahoo Sports también reveló que el equipo de Deontay Wilder quiere una pelea más con Fury pues así se estipulaba en el contrato que hubo en el segundo combate. Aún se desconoce una posición oficial por parte del nuevo campeón.