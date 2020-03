El boxeo de luto: excampeón Roger Mayweather falleció a los 58 años

El excampeón mundial Roger 'Black Mamba' Mayweather, quien también fuera un reconocido entrenador y tio de Floyd Mayweather, falleció este miércoles en Las Vegas, Nevada, a la edad de 58 años, luego de permanecer durante varios días hospitalizado.

La noticia fue divulgada por el portal TMZ, especializado en informar sobre celebridades. El fallecido pugilista era considerado uno de los mejores entrenadores del mundo y ayudó mucho en la carrera de su famoso sobrino.

"Nos entristece la noticia reciente del fallecimiento de Roger Mayweather. Nuestros corazones están con la familia y los mantendremos en nuestros pensamientos y oraciones. Les agradecemos a todos por la efusión de amor y apoyo durante este tiempo. El espíritu de Roger vive con nosotros para siempre", publicó la promotora de Floyd Mayweather en Twitter.

We are saddened with the recent news of Roger Mayweather’s passing. Our hearts go out to the Mayweather family and we will keep you in our thoughts and prayers. We thank you all for the outpouring of love and support during this time. Roger’s spirit lives on with us forever ♾ pic.twitter.com/MWNsVftoYY