Mike Tyson asegura que vive esperando la muerte: "No le tengo miedo"

Mike Tyson volvió dar de qué hablar luego de dar una reciente entrevista al portal británico 'The Sportsman' donde habló sobre los problemas que le dejó

la fama y lo que significa lidiar con ello.

El pugilista reconoció que vive esperando la muerte y que no le tiene ningún tipo de temor a sus 53 años.

“No le tengo miedo a la muerte. Vivir podría ser más complicado que morir para mí. Porque vivir requiere mucho coraje. Sin el coraje, no puedes manejar la vida.

Vivir es un viaje; vivir es una lucha”, manifestó Mike Tyson.

El excampeón mundial reiteró haber llevado una mala vida tras su carrera en el ring durante la década de los 80 y 90.

"He manejado cosas malas antes, esa ha sido mi vida. Entonces no tropiezo con cosas así. Sé que pasa. Cuando suceden cosas malas, aún me esforzaré por hacer algo. No me desanimaré", señaló.

La preocupante situación de Mike Tyson

El legendario boxeador ya había dado unas declaraciones similares a inicios de mes en el podcast ‘Hotboxin’. Allí no pudo contener las lágrimas a la hora de recordar su pasado como deportista de élite y ver la persona en la que ahora se ha convertido.

“Parece que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo”, aseguró.