Canelo Álvarez y sus razones de no ir a Tokio 2020: "Hay otros que buscan ese sueño" [VIDEO]

Saúl 'Canelo' Álvarez no competirá en Tokio 2020. En los últimos meses la prensa mexicana anunciaba la posible participación del campeón mundial de boxeo, pero este zanjó de una vez las especulaciones.

México tenía en mente llevar una importante delegación para participar en esta disciplina, pero el pugilista manifestó que no le truncará el sueño a ningún joven que aspire a ganar una medalla.

"Si hubiera querido participar en unos Juegos Olímpicos no me hubiera convertido en profesional, ser campeón mundial y llegar a lo más alto. Gracias a Dios lo he logrado. Hay otros que tienen ese sueño de ir a Tokio 2020 y quitarle eso a los jóvenes no se me hace justo", explicó 'Canelo' Álvarez en una videollamada a Fox Sports.

La organización del boxeo en estos Juegos estará a cargo del Grupo de Trabajo de Boxeo Olímpico, creado por el Comité Olímpico Internacional (COI) luego de la suspensión a la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), quien históricamente fue la encargada de organizar la competencia.

Las reglas impuestas por AIBA se han mantenido para Tokio 2020, incluida la aceptación de boxeadores profesionales para competir durante los Juegos Olímpicos, algo que sigue causando polémica.