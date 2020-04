'Canelo' Álvarez tiene definido a qué edad le pondrá fin a su etapa en el boxeo

'Canelo' Álvarez, con 29 años, ya tiene definido cuándo terminará su carrera deportiva como boxeador. El famoso pugilista mexicano declaró en Boxeo Azteca lo que será su vida en los próximos años.

El campeón mexicano le ganó al ruso Sergey Kovalev para obtener el título semipesado del mundo en noviembre pasado. Mientras espera una próxima pelea, comentó que a los 37 años es una buena edad para el retiro.

"El boxeo es mi vida. Mi cuerpo me pide que pelee. Sigo entrenando porque me encanta este deporte, entreno tanto si tengo un combate como si no. ¿Retirarme? Con 36 años, para mí ese es un buen momento para retirarme, 37 años como máximo", indicó 'Canelo' Álvarez.

El mexicano también contó que el día que deje de combatir tiene pensado repartir su tiempo, además de con la familia, practicando otro deporte y atendiendo a sus empresas.

"Me dedicaré a mi negocio y a jugar golf todos los días", expresó. Su pasión por el golf es conocida, y de hecho se dejó ver por el último Mundial WGC de México.

Sobre la fórmula de sus triunfos, recalcó: "Siempre tengo disciplina, ética de trabajo y dedicación. Lo único que ha cambiado son mis éxitos, entreno todos los días como si fuera un novato".