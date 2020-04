Evento de boxeo se celebrará en Nicaragua en plena pandemia del coronavirus [VIDEO]

El boxeo está de vuelta. El gobierno de Nicaragua autorizó la organización de eventos deportivos pese a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo y por ello este sábado habrá una velada boxística con presencia de aficionados en las gradas.

La cartelera se realizará en el polideportivo Alexis Arguello Sports Complex en Managua. Los organizadores han confirmado que el público deberá pasar un examen de temperatura a la entrada del recinto y mantener las medidas de distanciamiento social donde cada aficionado se sentará una silla de por medio.

Nicaragua ha confirmado tan sólo 11 casos positivos de coronavirus hasta la fecha y un total de tres fallecidos. Por ello esta nación es una de las pocas en el mundo que no ha ordenado la cuarentena.

La cartelera boxística también será transmitida por el programa ESPN KnockOut que transmite la cadena ESPN Latinoamérica. La pelea estelar estará a cargo de los pugilistas nicaragüenses Robin Zamora y Ramiro Blanco en las 135 libras.

“Son personas que viven del boxeo. Al no haber actividad, ellos no tienen una fuente de trabajo y es dinero que no llega a su familia, es un plato que no llega a su mesa”, argumentó la promotora Búfalo Boxing por la realización del evento.