Óscar de la Hoya sobre Conor McGregor: “Nunca te he retado, solo dije la verdad” [FOTO]

Nuevamente le volvió a meter un duro golpe. El mexicano Óscar de la Hoya ha vuelto a ser noticia tras hablar sobre Conor McGregor. Resulta que días atrás, el exboxeador señaló que tan solo “necesitaría dos rondas” para vencer a ‘The Notorious’.

Ello generó que el irlandés no se guarde nada y le responda que aceptaba su desafío de subirse a un cuadrilátero para que lo demuestre. Rápidamente la reacción de Conor McGregor despertó la ilusión de sus fanáticos.

Sin embargo, Óscar de la Hoya, con la experiencia que lo caracteriza en estos casos, volvió a disparar contra ‘The Notorius’. “Para el record: McGregor, nunca te reté. Me hicieron una pregunta y simplemente dije la verdad", señaló el presidente de Golden Boy Promotions.

For the record: McGregor, I never challenged you. I was just asked a question and I simply spoke the truth... 🥊