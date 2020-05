Atento Tyson: Así se prepara Evander Holyfield a los 57 años para volver al boxeo [VIDEO]

Mike Tyson no es el único que se prepara para volver al boxeo. Evander Holyfield, eterno rival de 'Iron Mike' en el ring, también subió a su cuenta de Instagram un video donde muestra su preparación con 57 años a cuestas.

“Estoy de vuelta”, advirtió el excampeón de los pesos completos. “The Real Deal” volvió al gimnasio para entrenar y recordar sus tiempos en el deporte.

Evander Holyfield informó que saldrá temporalmente de su retiro en el boxeo para afrontar varias peleas de carácter benéfico. Sin embargo, no adelantó quién podría ser su rival, aunque se especula que podría ser Mike Tyson. Por ello su video en Instagram generó gran revuelo entre los fanáticos del deporte.

Tyson y Holyfield se enfrentaron dos veces en los años noventa. El primer combate se dio en 1996 y 'The Real Deal' ganó por nocaut técnico.

El segundo combate se dio al año siguiente. Ambos púgiles protagonizaron la pelea estelar de la velada llamada “The Sound and the Fury” (“El Sonido y la Furia”), que después se conoció como “The Bite of ’97” (“La Mordida del ’97”).

Con el titulo del campeonato de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, el combate logró notoriedad después de que Tyson le arrancase de un bocado parte de la oreja derecha a Holyfield.

Tyson fue descalificado y perdió su licencia de boxeo en el estado de Nevada, aunque luego la recuperó y pudo volver a boxear.