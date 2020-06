Magdaleno vs Vicente EN VIVO: se enfrentan este jueves en Las Vegas

EN VIVO Magdaleno vs Vicente rivalizarán este jueves 11 de junio en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, Estados Unidos, desde las 7:00 p.m. (hora peruana) en el evento Top Rank Boxing vía ESPN.

Los amantes del boxeo ya esperan con ansias ver en el cuadrilátero ver en acción a Jessie Magdaleno y Yenifel Vicente. Ambos destacados deportistas se verán las caras en una pelea que promete dar muchas emociones.

Once again, Thursday's entire card will air on ESPN, beginning at 8pm ET / 5pm PT. SEE YOU TOMORROW NIGHT 🥊 #MagdalenoVicente pic.twitter.com/sKjQijEFOV

Tan solo ha pasado un día desde que Stevenson noqueara a Caraballo, pero el público quiere más y ahora es turno de ver en acción al norteamericano Jessie Magdaleno, quien por poco estuvo a punto de ver cancelada su pelea con el dominicano.

Resulta que en el pesaje protocolar que siempre se hace, en sus dos primeros intentos Magdaleno no le fue bien y se tuvo que dar un tiempo protocolar para ver si lograba el peso que se pide para subirse al cuadrilátero.

We’ve got a main event firefight set to close out the first week of the summer series in Las Vegas 🔥🔥#MagdalenoVicente | TOMORROW | ESPN



Full weigh-in results in the thread below ⤵️ pic.twitter.com/DoZ28MlOpL