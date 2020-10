Lomachenko vs López EN VIVO vía Space: horario y canal de la pelea de unificación de títulos mundiales de boxeo

Vasyl Lomachenko vs Teófimo López EN VIVO vía Space TV ONLINE este sábado 17 de Octubre tendrá lugar la que se perfila como "la pelea de boxeo del año". Y no es para menos, considerando que el combate en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas -programado desde las 9:30 p.m. (hora peruana)- permitirá unificar cuatro títulos mundiales. Sigue todos los detalles a continuación.

Por un lado está el ucraniano Lomachenko, quien tiene los títulos de Asociación Mundial (AMB), la Organización Mundial (OMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Del otro, está el estadounidense de origen hondureño López, que posee el cinturón de la Federación Internacional (FIB).

Lomachenko (32 años) es considerado uno de los mejores púgiles de la actualidad y tiene en su haber un importante récord: 14-1-0, con 10 peleas definidas vía KO. El ucraniano viene de derrotar a Luke Campbell en agosto de 2019.

En tanto, López (25 años) también llega con un gran historial en su carrera: invicto con 15 victorias y 12 KO's, siendo su más reciente víctima Commey en el Madison Square Garden, en diciembre del año pasado.

Lomachenko, dos veces campeón olímpico, es caracterizado por sus espectaculares combinaciones y el ritmo vertiginoso que tiene en el cuadrilátero de boxeo, mientras que López es muy ágil con ambas manos y apela a la potencia de sus golpes para vencer a sus rivales.

Cabe señalar que este viernes tuvo lugar el pesaje de ambos luchadores, en un careo marcado por la tensión de ambas partes -ambos son entrenados por sus respectivos padres-. Tanto Lomachenko como López dieron 135 libras en la báscula.

"Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré los cinturones. Así de simple. No me gusta el tipo y me voy a divertir mientras la cara de Lomachenko queda golpeada y marcada por mis puños", señaló López de modo desafiante al ucraniano.

"Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un luchador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Se comerá mis golpes y sus palabras", dijo Lomachenko en respuesta.

¿Dónde pelean Lomachenko vs López?

El MGM Grand Garden Arena es una mítica arena que se encuentra dentro del MGM Grand Las Vegas situado en Paradise resortes, Nevada, Estados Unidos. La arena se inauguró en 1993 y tiene una capacidad para albergar hasta 16 800 personas.

Horarios del evento Lomachenko vs López

Perú: 6:30 p. m. (cartelera preliminar); 9:00 p. m. (cartelera estelar)

Ecuador: 6:30 p. m. (cartelera preliminar); 9:00 p. m. (cartelera estelar)

Colombia: 6:30 p. m. (cartelera preliminar); 9:00 p. m. (cartelera estelar)

Estados Unidos: 6:30 p. m. (cartelera preliminar); 9:00 p. m. (cartelera estelar)

México: 6:30 p. m. (cartelera preliminar); 9:00 p. m. (cartelera estelar)

Argentina: 8:30 p. m. (cartelera preliminar); 11:00 p. m. (cartelera estelar)

Chile: 8:30 p. m. (cartelera preliminar); 11:00 p. m. (cartelera estelar)

Paraguay: 8:30 p. m. (cartelera preliminar); 11:00 p. m. (cartelera estelar)

Uruguay: 8:30 p. m. (cartelera preliminar); 11:00 p. m. (cartelera estelar)

Venezuela: 7:30 p. m. (cartelera preliminar); 10:00 p. m. (cartelera estelar)

Bolivia: 7:30 p. m. (cartelera preliminar); 10:00 p. m. (cartelera estelar)

España: 1:30 a. m. (cartelera preliminar); 4:00 a. m. del domingo (cartelera estelar)

Italia: 1:30 a. m. (cartelera preliminar); 4:00 a. m. del domingo (cartelera estelar)

Alemania: 1:30 a. m. (cartelera preliminar); 4:00 a. m. del domingo (cartelera estelar)

Inglaterra: 12:30 a. m. (cartelera preliminar); 3:00 a. m. del domingo (cartelera estelar)

Dónde ver Space EN VIVO Lomachenko vs López

Antina (Argentina): Canal 39.

Tigo Sports (Paraguay): Canal 206 (SD) y Canal 754 (HD).

DirecTV (Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela): Canal 518 (SD) y Canal 1518 (HD).

Dish (México): Canal 226 (SD) y Canal 920 (HD).

Sky Sports (México, Argentina y República Dominicana): Canal 418 (SD) y Canal 1418 (HD).

Tigo Sports (Bolivia, Paraguay, Colombia y Argentina): Canal 302 y 871 (HD)

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 604 (SD) y Canal 871 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 52 (SD) y Canal 1512 (HD)

Claro TV (Chile): Canal 111 (SD) y Canal 611 (HD)

Claro TV (Colombia): Canal 705 (SD) y Canal 721 (HD)

Claro TV (Honduras): Canal 264 (SD) y Canal 595 (HD)

Star TV: Canal 418.

Megacable (México): Canal 216 (SD) y Canal 843 (HD)

Cartelera del Lomachenko vs López

Cartelera estelar del Lomachenko vs López

1. Vasyl Lomachenko vs Teófimo López: Mundiales WBA, IBF, CMB y WBO del peso ligero.

2. Alex Saucedo vs Arnold Barboza Jr: 10 asaltos en la categoría superligero.

3. Josué Vargas vs Kendo Castañeda: 10 asaltos en la categoría superligero.

Cartelera preliminar del Lomachenko vs López

4. Edgar Berlanga vs Lanell Bellows: 8 asaltos en la categoría peso supermedio.

5. José Enrique Durantes vs John Vicent Moralde: 8 asaltos en la categoría peso pluma.

6. Quatavious Cash vs Quincy LaVallais: 8 asaltos en la categoría peso medio.

7. Quinton Randall vs Jan Carlos Rivera: 6 asaltos en la categoría peso welter.

8. Jahi Tucker vs Charles Garner: 4 asaltos en la categoría peso welter.