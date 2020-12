Boxeadores medallistas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 protestan contra el IPD

Miembros de la Federación Peruana de Boxeo realizaron un plantón en los exteriores del Estadio Nacional contra el Instituto Peruano del Deporte (IPD): medallistas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 denuncian falta de pagos.

Liderados por el reconocido pugilista, Alberto 'Chiquito' Rossel, extendieron sus reclamos entorno a la subvención económica que no reciben por parte de la referida institución desde hace aproximadamente un año, hecho que les ha generado una serie de deudas.

"El señor San Martin dice que no depende de él, si el juez no decide no pueden otorgar", declaró Rossel a URPI del Grupo La República luego de haber ingresado a temprana hora a la oficina del presidente el IPD, Gustavo San Martín, con la intención de conciliar.

Según reveló la tesorera de la Federación Peruana de Boxeo, Blanca Prieto, vienen arrastrando deudas desde el año 2013. Y es que la directiva del IPD, de ese momento, no habría rendido cuentas, lo que desencadenó tener un monto de 213 mil soles en deudas para el año 2015.

Ante este hecho, Rossel propuso un cronograma de pagos el cual fue presentado ante un juez, sin embargo, de momento no se ha emitido respuesta alguna.

"El señor San Martín no acepta ese acuerdo extrajudicial que nosotros queremos hacer. En el acuerdo judicial decimos cuanto es lo que vamos a pagar estas deudas que son de gestiones mucho más anteriores", concluyó.