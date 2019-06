Roger Federer vs Stanislas Wawrinka EN VIVO por los cuartos de final del Roland Garros

Roger Federer enfrentará este martes 4 de junio a Stan Wawrinka a las 07:00 de la mañana (peruana) EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por los cuartos de final del Abierto de Francia, Roland Garros, la cuál será transmitida por ESPN.

El tenista suizo mantiene una partenidad sobre su rival: lo ha vencido en 22 juegos, mientras que su compatriota apenas se pudo alzar en tres. A ello hay que agregarle que en los últimos seis enfrentamientos, Federer se ha quedado con todos sobre Wawrinka.

Tal vez la única buena noticia para Wawrinka es que una de sus victorias ha llegado a Roland Garros, donde prevaleció 6-4, 6-3, 7-6 (4) en los cuartos de final en su camino hacia el título: esta hazaña podría repetirse este martes 4 de junio en el Abierto de Francia.

