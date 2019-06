Nadal vs Nishikori EN VIVO vía ESPN: en los cuartos de final del Roland Garros 2019

Nadal vs Nishikori EN VIVO por ESPN | se enfrentarán este martes 4 de junio desde las 8:30 p.m. (hora peruana) por los cuartos de final del Roland Garros en el ATP French Open. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN para todo el mundo, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos más destacados, a través del punto a punto de Líbero.pe.

Rafael Nadal parte como el gran favorito en esta llave, lo que se ve reflejado en las casas de apuestas. Además, el tenista español llega con la moral al tope luego de ganar el ATP Master 1000 de Roma tras vencer Novak Djokovic por 2-1. Desde ese entonces, ‘El Matador’ ha conseguido nueve victorias al hilo (5 en Italia y 4 ahora en Francia), en todas mostrando un nivel espectacular.

#RGxESPN Martes de partidazos en París: primero, Federer enfrentará a Wawrinka por ESPN 2, y luego, Nadal se medirá cara a cara contra Nishikori por la pantalla de #ESPN. ¿Te lo vas a perder? pic.twitter.com/CohJSdeOWL — SportsCenter (@SC_ESPN) 3 de junio de 2019

Además, ‘Rafa’ encuentra en la arcilla su hábitat ideal para desarrollar su mejor performance. Tras haber ganado dos títulos de forma consecutiva (2017 y 2018) en Roland Garros, el objetivo que tiene Rafael Nadal es repetir lo hecho y así seguir extendiendo su espectacular carrera profesional. Desde 2002, cuando inició su participación en este torneo, ha ganado 11 veces y perdió en solo 6.

Por otro lado, Kei Nishikori busca ganar su primer Roland Garros, aunque le tocó enfrentar a uno de los más temidos. A pesar de que en los últimos años logró imponerse ante Rafael Nadal, todavía tiene una racha negativa en cuanto a los enfrentamientos directos. En total han sido 13 los choques, de los cuales el japonés solo logró ganar en dos ocasiones: 2015 en Canadá y 2016 en los Juegos Olímpicos.

Este enfrentamiento prevé un importante desgaste físico, donde Kei Nishikori puede partir en desventaja. Hasta su clasificación a los cuartos de final actualmente, tuvo que superar duelos con más de tres horas de duración: 3-1 contra Tsonga (3:04 min); 3-2 ante Djere (4:29 min) y 3-2 sobre Paire (3:56 min). Camino arduo, pero de gran motivación para seguir superando barreras.

Mañana no te pierdas los cuartos de final de #RGxESPN ¿Quién ganará?



🎾 Kei Nishikori 🆚 Rafael Nadal

🗓️ Martes 4 de junio

⏰ 8:15 (aproximadamente)

📺 #EnVivo por ESPN pic.twitter.com/DjCE3fV7YS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 4 de junio de 2019

ROLAND GARROS EN VIVO: ¿EN QUÉ CANALES VER EL NADAL vs NISHIKORI?

El juego entre Rafael Nadal vs Kei Nishikori se transmitirá EN DIRECTO a través del canal ESPN Deportes que se encuentra disponibles en la parrilla de los servicios de cable Movistar TV (Canal 504 SD y Canal 740 HD), Claro TV (Canal 64 SD y Canal 521 HD) y DirecTV (Canal 521 SD y Canal 1620 HD) para el Perú y el resto de países de Latinoamérica.

ROLAND GARROS EN VIVO: NADAL vs NISHIKORI: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 8:30 a.m.

Argentina: 10:30 a.m.

México: 8:30 a.m.

Ecuador: 8:30 a.m.

Colombia: 8:30 a.m.

España: 3:30 p.m.

Bolivia: 9:30 a.m.

Venezuela: 9:30 a.m.

Chile: 10:30 a.m.

Uruguay: 10:30 a.m.

NADAL vs NISHIKORI EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Rafael Nadal vs Kei Nishikori, Libero.pe realizará una transmisión punto a punto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen con las mejores jugadas al finalizar la llave.