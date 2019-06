Federer vs Nadal EN VIVO vía ESPN: Programación, canal y fecha de semifinal del Roland Garros

Federer vs Nadal EN VIVO vía ESPN | se enfrentarán este viernes 7 de junio desde las 5:50 a.m. (hora peruana) en la semifinal del Roland Garros en el ATP French Open. El duro encuentro será transmitido por la señal de ESPN para todo el mundo, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de lo más destacado, a través del punto a punto de Líbero.pe.

Roger Federer busca su segunda corona en el Roland Garros de Francia, pues solo logró obtener el título por primera y única vez en el 2009. Han sido un total de 17 participaciones las que tuvo el tenista suizo y este 2019 regresa luego de tres años consecutivos sin participar. Las lesiones han sido un factor determinante para las constantes ausencias del deportista de 37 años.

Mañana se jugará un nuevo Superclásico del tenis. Federer vs. Nadal. Nadal vs. Federer. Mientras tanto, empachate con 10' de algunas sus mejores jugadas en partidos entre ellos pic.twitter.com/xwKca0gSIK — Un poco de tenis (@unpocodetenis) 6 de junio de 2019

En el Masters 1000 de Roma, hace unas semanas, Roger Federer no logró disputar los cuartos de final ante Stefanos Tsitsipas por una lesión en la pierna derecha. Sin embargo, todo indica que ‘Su Majestad’ ya se encuentra en plenitud física, lo que ha ido mostrando en sus contundentes victorias para llegar a semifinales del torneo.

Sonego, Oscar Otte, Casper Ruud y Leonardo Mayer sucumbieron por 3-0, mientras que Stan Wawrinka logró robarle un set (3-1) en cuartos de final.

Pero enfrente tendrá a Rafael Nadal, quien ha sabido amargarle la fiesta en los enfrentamientos directos, aunque estadísticamente tienen números parejos. No obstante, hay un factor importante a tener en cuenta: ‘El Matador’ tiene en el Roland Garros de Francia su hábitat ideal, donde suele brillar. Hasta ahora lo ha demostrado, con las 5 victorias al hilo en las fases anteriores.

En los enfrentamientos ante Nishikori y Londero fueron victorias para Rafael Nadal por 3-0, sin regalar sets. Además, cabe mencionar en los títulos del 2017 y 2018 le pertenecen al tenista español, por lo que es lógico que piensa en seguir siendo el máximo dominador. Esta vez es más difícil, pues Roger Federer le ha ganado los últimos 4 juegos, sin perder set en los 3 más recientes. Sin duda, duelo que paraliza al mundo.

