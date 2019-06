Rafael Nadal vs Dominic Thiem EN VIVO por la final del Roland Garros

Rafael Nadal enfrentará este domingo 9 de junio a Dominic Thiem en el Stade Roland Garros, en Paris a las 09:00 horas (peruana) por la gran final del Roland Garros. El Abierto de Francia DONDE VER será transmitido EN VIVO por ESPN ONLINE DirecTV Sports.

El tenista austríaco Dominic Thiem, número cuatro en el ranking ATP, volvió a hacer historia en el Roland Garros: venció a Novak Djokovic en la semifinales del Abierto de Francia y buscará la gloria ante el inexpugnable Rafael Nadal en el polvo de ladrillo.

Thanks all for the messages today! 🙏 #vamos @ Paris, France https://t.co/wRHYxPkRet