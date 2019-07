Wimbledon 2019 [EN VIVO] horarios de los partidos del día 1 del Grand Slam

Wimbledon 2019 EN VIVO | Este lunes 1 de julio inicia el tercer Grand Slam de la temporada de tenis, en la cual participarán Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. A continuación, conoce el cuadro de partidos de la primera jornada.



El 'Big 3' será parte de Wimbledon y el primero en entrar en acción será Novak Djokovic, quien se medirá al alemán Philipp Kohlschreiber en el primer día del Grand Slam.

Federer y Nadal aún deberán aguardar al martes 2 para estrenarse en Wimbledon 2019, en donde debutarán ante el sudafricano Lloyd Harris y el nipon Yuichi Sugita, respectivamente.



Otro de los deportistas top que marcarán su debut en la primera jornada será Stan Wawrinka, quien se medirá ante el belga Ruben Bermelmans desde las 5:00 a.m.



Es importante recordar que el último ganador de Wimbledon fue Novak Djokovic, quien se impuso en la gran final a Kevin Anderson. ¿Logrará revalidar su título?



A continuación, mira la programación de partidos de Wimbledon 2019 para este lunes 1 de julio.

Programación partidos de tenis masculino en el día 1 de Wimbledon 2019

5:00 a. m. Stan Wawrinka (Suiza) vs Ruben Bermelmans (Bélgica)

5:00 a. m. Cedrik-Marcel Stebe (Alemania) vs Reilly Opelka (EE.UU.)

5:00 a. m. Janko Tipsarevic (Serbia) vs Yoshihito Nishioka (Japón)

5:00 a. m. Marcos Giron (EE.UU.) vs Feliciano López (España)

5:00 a. m. Kevin Anderson (Sudáfrica) vs Pierre-Hugues Herbet (Francia)

5:00 a. m. Peter Gojowczyk (Alemania) vs Roberto Bautista (España)

6:15 a. m. Karen Jachanov (Rusia) vs Kwon Soon-woo (Corea del Sur)

6:15 a. m. Steve Darcis (Bélgica) vs Mischa Zverev (Alemania)

6:15 a. m. Félix Auger-Aliassime (Canadá) vs Vasek Pospisil (Canadá)

6:15 a. m. Ernests Gulbis (Letonia) vs Leonardo Mayer (Argentina)

6:15 a. m. Andreas Seppi (Italia) vs Nicolás Jarry (Chile)

6:15 a. m. Denis Kudia (EE.UU.) vs Malek Jaziri (Túnez)

7:00 a. m. Novak Djokovic (Serbia) vs Philipp Kohlschreiber (Alemania)

7:30 a. m. Hubert Hurkacz (Polonia) vs Dusan Lajovic (Serbia)

7:30 a. m. Marius Copil (Rumania) vs Guido Pella (Argentina)

7:30 a. m. Jozef Kovalík (Eslovaquia) vs Robin Haase (Holanda)

8:15 a. m. Pablo Carreño (España) vs Alexei Popyrin (Australia)

8:15 a. m. Andrea Arnaboldi (Italia) vs Ivo Karlovic (Croacia)

8:15 a. m. Kamil Majchrzak (Polonia) vs Fernando Verdasco (España)

8:15 a. m. Pablo Cuevas (Uruguay) vs Damir Dzumhur (Bosnia y Herzegovina)

8:15 a. m. Parjnesh Gunneswaran (India) vs Milos Raonic (Canadá)

8:15 a. m. Grigor Dimitrov (Bulgaria) vs Corentin Moutet (Francia)

8:15 a. m. Jiri Vesely (República Checa) vs Alexander Zverev (Alemania)

8:15 a. m. Thomas Fabbiano (Italia) vs Stefanos Tsitsipas (Grecia)

8:15 a. m. Danill Medvedev (Rusia) vs Paolo Lorenzi (Italia)

9:30 a. m. Lorenzo Sonego (Italia) vs Marcel Granollers (España)

9:30 a. m. Roberto Carballés (España) vs Miomir Kecmanovic (Serbia)

9:30 a. m. Ugo Humbert (Francia) vs Gael Monfils (Francia)

9:30 a. m. Benoit Paire (Francia) vs Juan Ignacio Lóndero (Argentina)

9:30 a. m. Jeremy Chardy (Francia) vs Martin Klizan (Eslovaquia)

10:15 a. m. Kyle Edmund (Gran Bretaña) vs Jaume Munar (España)

11:30 a. m. Bradley Klahn (EE.UU.) vs David Goffin (Bélgica)

Programación partidos de tenis femenino en el día 1 de Wimbledon 2019



5:00 a. m. Dayana Yastremska (Ucrania) vs Camila Giorgi (Italia)

5:00 a. m. Marie Bouzková (República Checa) vs Mona Barthel (Alemania)

5:00 a. m. Caty McNally (EE.UU.) vs Healther Watson (Gran Bretaña)

5:00 a. m. Elina Svitolina (Ucrania) vs Daria Gavrilova (Australia)

5:00 a. m. Margaria Gasparián (Rusia) vs Anna-Lena Friedsam (Alemania)

5:00 a. m. Madison Keys (EE.UU.) vs Luksika Kumkhum (Tailandia)

5:00 a. m. Sofía Kenin (EE.UU.) vs Astra Sharma (Australia)

5:00 a. m. Polona Hercog (Eslovenia) vs Viktoria Kuzmova (Eslovaquia)

5:00 a. m. Bernarda Pera (EE.UU.) vs María Sakkari (Grecia)

6:15 a. m. Shelby Rogers (EE.UU.) vs Anett Kontaveit (Estonia)

6:15 a. m. Mihaela Buzarnescu (Rumania) vs Jessica Pegula (EE.UU.)

6:15 a. m. Petra Martic (Croacia) vs Jennifer Brady (EE.UU.)

7:00 a. m. Karolina Muchová (República Checa) vs Aleksandra Krunic (Serbia)

7:00 a. m. Anna Karolína Schmiedlová (Eslovaquia) vs Mónica Puig (Puerto Rico)

7:00 a. m. Simona Halep (Rumania) vs Aliaksandra Sasnovich (Bielorrusia)

7:00 a. m. Iga Swiatek (Polonia) vs Viktorija Golubic (Suiza)

7:00 a. m. Lin Zhu (China) vs Karolina Pliskova (República Checa)

7:00 a. m. Marketa Vondrousova (República Checa) vs Madison Brengle (EE.UU.)

8:15 a. m. Anastasia Potapova (Rusia) vs Jil Teichmann (Suiza)

8:15 a. m. Kristie Ahn (EE.UU) vs Anastasija Sevastova (Letonia)

8:15 a. m. Danielle Collins (EE.UU.) vs Zarina Dias (Kazajistán)

9:00 a. m. Yulia Putintseva (Kazajistán) vs Naomi Osaka (Japón)

9:30 a. m. Rebecca Peterson (Suecia) vs Yanina Wickmayer (Bélgica)

10:15 a. m. Dalila Jakupovic (Eslovenia) vs Kristen Flipkens (Bélgica)

10:15 a. m. Caroline Wozniacki (Dinamarca) vs Sara Sorribes (España)

10:15 a. m. Alizé Cornet (Francia) vs Victoria Azarenka (Bielorrusia)

10:15 a. m. Ajla Tomljanovic (Australia) vs Daria Kasatkina (Rusia)

12:00 p. m. Su-Wei Hsieh (China Taipei) vs Jelena Ostapenko (Letonia)

12:00 p. m. Zhang Shuai (China) vs Carolina García

¿Dónde ver Wimbledon 2019?

Los partidos de Wimbledon 2019 serán transmitidos a través de ESPN, medio oficial que lleva a sus pantallas los eventos de tenis de la temporada.