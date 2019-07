EN VIVO Rafael Nadal vs Nick Kyrgios: por la segunda rona de Wimbledon 2019.

Rafael Nadal vs Nick Kyrgios EN VIVO | se enfrentarán por la segunda ronda de Wimbledon 2019 en Inglaterra vía ESPN desde las 10:15 a.m. hora peruana). Podrás seguir las incidencias y el minuto a minuto por Líbero.pe.

Rafael Nadal vs Nick Kyrgios EN VIVO se ven las caras en un verdadero partidazo correspondiente a la segunda ronda de Wimbledon 2019. El español confía en seguir por el camino del triunfo y llegar a una nueva final de este Grand Slam que se viene desarrollando en Inglaterra.

Rafael Nadal no tuvo mayores inconvenientes para derrotar en el debut a Yuichi Sugita, al vencerlo por parciales 6-3, 6-1 y 6-3. El número dos del mundo, quien levantó el trofeo en el 2008 y 2010, se mostró feliz tras su triunfo.

"Estoy contento con la victoria. Ha sido mi primer partido oficial en hierba desde hace un año y eso siempre es difícil", reconociendo que aún no está en su nivel, pero que el sueño de quedarse con Wimbledon está latente.

Pero este encuentro entre Rafael Nadal y Nick Kyrgios tendrá un sabor especial ya que el ibérico sufrió del mal genio que tiene el australiano la última vez que se enfrentaron. Cuatro meses atrás, en Acapulco, el número dos del mundo fue eliminado por el polémico tenista, quien expresó que "no iba a respetar a alguien solo por pasar una pelota por encima de la red".

Incluso en la conferencia de prensa previo al partido, Kyrgios señaló lo siguiente: "no creo que 'Rafa' y yo nos vayamos a un bar a tomarnos una cerveza juntos", a lo que Nadal respondió sin titubear que "le daba igual lo que él (Nick) haga y quiera en su vida".

El australiano no ha sido un brazo nada fácil de roer. En lo que va del historial entre ambos, tanto Nadal como Kyrgios acumulan tres victorias para cada uno.

THURSDAY'S ORDER OF PLAY, CENTRE COURT (FROM 13:00 BST)



Kei NISHIKORI vs Cameron NORRIE

Katerina SINIAKOVA vs Johanna KONTA

Nick KYRGIOS vs Rafael NADAL#Wimbledon