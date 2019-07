Roger Federer venció a Rafael Nadal y accedió a la gran final de Wimbledon 2019

TENIS EN VIVO vía ESPN | Roger Federer venció por tres sets a uno a Rafael Nadal en la semifinales por Wimbledon 2019. El 'Expreso Suizo' volverá a estar en una final del referido torneo y tendrá que batallar ante Novak Djokovic por el trofeo.

- Roger Federer cada vez más cerca de la victoria al quedarse con el tercer set.

- El increíble punto de Rafael Nadal

- Rafael Nadal destrozó a Roger Federer en el segundo set.

- Roger Federer se quedó con el primer set.

- Fase de calentamiento.

- En breve inicia el gran duelo.

Roger Federer vs Rafael Nadal es un duelo que paralizará al deporte blanco y que se llevará a cabo en la catedral del tenis en donde no hay misterios ya que se conocen a la perfección. "Sé todo de Rafa. No creo que haga falta descubrir sus puntos fuertes o los débiles. Mejoró mucho con los años en esta superficie. Aunque hace mucho tiempo que no nos enfrentamos en césped. Juega diferente. Tiene un servicio más potente y es más rápido acabando los puntos", declaró el suizo.

Roger Federer parte con cierta ventaja al acumular seis victorias en los últimos siete enfrentamientos. Su última derrota ante Rafael Nadal se dio en Roland Garros , pero el 'Expreso Suizo' espera hacer un gran encuentro e incluso señala que "llegarán a los cinco sets", tal y como ocurrió en la final del Australia Open 2017.

Roger Federer llega a esta semifinal luego de alcanzar su triunfo número 100 en Wimbledon tras eliminar al japonés Kei Nishikori. Además, también marcará el enfrentamiento entre ambos luego de 11 años en el mítico césped londinense.

Sobre este punto, Rafael Nadal expresó lo siguiente: "Enfrentarlo a Roger en esta pista luego de 11 años significa mucho. Las oportunidades de jugar entre nosotros cada vez son menos, no son eternas"

Rafael Nadal agregó que "jugaré ante el mejor de la historia de esta superficie. La situación es completamente diferente a las semifinales de Roland Garros. Probablemente sea mejor tener esa victoria que una derrota, pero es difícil decir si me da una ventaja o no".

