Roger Federer venció a Rafael Nadal y jugará la final de Wimbledon 2019 ante Novak Djokovic [VIDEO]

Un reloj inoxidable. El tenista suizo Roger Federer se cobró la revancha que Rafael Nadal le infligió hace casi seis semanas en las semifinales de Roland Garros y le venció por 7-6 (3), 1-6, 6-3 y 6-4 para lograr la tercera victoria sobre el español en Wimbledon, donde disputará la final este domingo contra el serbio Novak Djokovic, defensor del título de Wimbledon.

Si en París, en el camino para ganar el torneo por duodécima vez, Rafael Nadal se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2, en dos horas y 25 minutos, Federer utilizó su habilidad en hierba para superarle en tres horas y dos minutos en el All England, once años después de la gran final que ambos protagonizaron en el 2008, cuando 'Rafa' se hizo con el primero de sus dos títulos (2010).

Antes, Djokovic había derrotado al español Roberto Bautista, por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2, en dos horas y 49 minutos, salvando una delicada situación en el séptimo juego del tercer set (3-3 y 15-40), pero imponiendo luego su ley y su mayor experiencia en estas rondas.

Para el serbio será su sexta final en el All England Club y la 25 del Grand Slam. Para Federer, la duodécima en este torneo, y la 31 en un 'major'

Nadal vs Federer EN VIVO

1° 2° 3° 4° 5° Sets Rafael Nadal 6 (3) 6 3 4 1 Roger Federer 7 (7) 1 6 6 3

Puntazo de Nadal vs Federer

Así fue el puntazo de Nadal vs Federer en el tiebreak del primer set de semifinales de Wimbledon 2019.

El español Rafael Nadal llega a esta etapa en Wimbledon 2019 luego de derrotar al norteamericano Sam Querrey por 7-5, 6-2 y 6-2. Un resultado que lo envió al frente del suizo Roger Federer, con quien ha disputado titánicas finales que han marcado una etapa en el tenis.

Federer va en busca de su noveno título de Wimbledon y para asegurar su presencia en esta etapa tuvo que dejar en el camino al nipón Kei Nishikori, al cual derrotó por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-4.

Será el enfrentamiento 40 entre Nadal vs Federer. Esta vez, servirá para definir al segundo finalista del tercer Grand Slam del año. Uno seguirá en la carrera por llegar a la gloria, el otro se despedirá a puertas de una nueva final.

“Sé lo que significa esto para el tenis. Las oportunidades de enfrentarnos no son eternas", dijo al respecto Nadal.

Por su parte, el ‘Expreso Suizo’ enfatizó que el manacorí "puede hacer daño a cualquiera en cualquier superficie".

¿Cuántas veces han jugado Nadal y Federer?

Nadal y Federer se han enfrentado, hasta el momento, en 39 ocasiones. Durante esos partidos, la ventaja ha estado del lado del tenista español, que ha acumulado 24 victorias y 15 caídas. Su último cara a cara ha sido en Roland Garros.

En Wimbledon, solo se han enfrentado en tres oportunidades. La última se remonta a hace más de 10 años, en la final de la edición del 2008, cuando Nadal se llevó la victoria.

Es curioso recordar que todos sus partidos en Wimbledon han sido precisamente en la final del torneo. Federer celebró en el 2006 y 2007, mientras que al año siguiente Nadal obtuvo la victoria.

¿Cuántas veces ha ganado Wimbledon Nadal y Federer?

Federer ha sido, entre ambos, el que más veces ganó Wimbledon: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017. Por su parte, Nadal solo ha alzado la copa en las ediciones 2008 y 2010.

