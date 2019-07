¡A la final! Novak Djokovic eliminó a Roberto Bautista y buscará ser el bicampeón de Wimbledon

El vigente campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, volverá a estar en la final y buscará ser el bicampeón de este Grand Slam tras vencer en semifinales a Roberto Bautista con parciales 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2 en un duelo que duró casi tres horas.

El serbio salió al campo de juego de la capital del tenis con la consigna de demostrar su jerarquía y por qué era el favorito. Sin embargo, al frente tuvo a un Bautista que no se la puso nada fácil aunque el primer set acabó ampliamente favorable para 'Nole'.

Ya en el segundo, el ibérico demostró que tenía con qué hacerle daño a Djokovic y se impuso por 6-4 por lo que muchos seguidores de 'Nole' comenzaron a preocuparse con no ver al actual campeón en la final de este año.

Pero en los siguientes sets, Novak Djokovic sacó a relucir su mejor tenis en este Grand Slam y terminó venciendo a Roberto Bautista por un 3-1 para que el objetivo de consagrarse bicampeón de Wimbledon siga más latente que nunca.

Con este resultado, 'Nole' se mete en su tercera final en Londres y suma la número 25 de un Grand Slam.

Ahora el actual número uno del mundo tendrá que esperar al ganador de la otra llave que saldrá entre Rafael Nadal y Roger Federer.

El presente año de Novak Djokovic en cuanto a títulos no ha sido tan fructífero, pero ha sabido imponerse de buena forma en dos torneos que ha disputado este 2019: ganó el Abierto de Australia (finales de enero) y también el ATP de Madrid (mediados de mayo). En el primero, se impuso por 3-0 ante Rafael Nadal en la gran final, con un impecable 6-3; 6-2 y 6-3. Resultado para el recuerdo.

Sin embargo, tras ello, solo fueron derrotas en etapas finales. En el ATP de Roma, ‘Nole’ perdió la final ante Nadal (1-2) y luego cayó en semifinales a manos de Dominic Thiem, en el Roland Garros de Francia. En las 14 participaciones previas en Wimbledon, Novak Djokovic solo se proclamó campeón en 4 ocasiones, siendo el campeón defensor del torneo organizado durante el 2018.

En tanto, el español Roberto Bautista va en búsqueda de su primer título profesional en esta clase de torneos. Hasta ahora, en las 5 participaciones que ha tenido en su recorrido a través de Wimbledon solo llegó hasta la cuarta ronda, por lo que la presente temporada es la mejor que consiguió hasta ahora. El camino es duro, pero motivante para en cualquier sentido.

La participación de Bautista hasta ahora es óptima, con un total de 6 juego consecutivos con victorias perfectas y solo cedió un set en Guido Pella en el último juego (3-1). El alemán Peter Gojowczyk (3-0), el belga Steve Darcis (2-0), el ruso Karen Khachanov (3-0) y el francés Benoit Paire (3-0) cayeron ante el tenista español en las rondas previas a las semifinales.

Novak Djokovic ha tenido encuentros directos de forma reciente ante Roberto Bautista en los últimos años, con una superioridad notoria para el serbio: ganó 7 y perdió solo 3. Curiosamente, dos de esas caídas fueron en los choques más recientes: en octavos de ATP Miami, el español ganó por 2-1 y en semifinales en Doha (Qatar) obtuvo el mismo resultado. ¿Volverá a ser la bestia negra de Nole?

