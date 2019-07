Roger Federer vs Novak Djokovic: Día, hora y canal de la gran final del Wimbledon 2019

Un duelo no apto para cardíacos. Un a final digna de admirar y disfrutar. Dos leyendas del tenis se enfrentarán para conquistar Wimbledon 2019, el Grand slam del año. Novak Djokovic y Roger Federer se enfrentarán para seguir construyendo su legado.

A continuación te invitamos a conocer el día, la hora, canal de este emocionante encuentro, para que seas testigo del duelo entre estas dos leyendas del tenis: Novak Djokovic y Roger Federer.

El vigente campeón de Wimbledon, Novak Djokovic, superó sin problemas a Roberto Bautista con parciales 6-2,6-3 y 6-2, de esta manera 'Nole' disputará su segunda final consecutiva y peleará por el bicampeonato de este 'Grand Slam'.

Por su parte, Roger Federer hizo casta de su gala y en uno de los encuentros más emocionantes y largos de lo que va la temporada derrotó a Rafael Nadal. Un duelo donde el español estuvo adelante, pero el suizo lo pudo dar vuelta.

¿Qué día jugarán Novak Djokovic y Roger Federer por la final de Wimbledor 2019?

La final del Wimbledor 2019 se desarrollará el domingo 14 de junio. Djokovic vs Roger Federer lucharán palmo a palmo para levantar este 'Grand slam'.

¿A qué hora juega Novak Djokovic vs Roger Federer horario EN VIVO Wimbledor 2019?

Perú 9:30 a.m.

Estados Unidos (Tennessee) 9:30 a.m.

Ecuador 9:30 a.m.

Colombia 9:30 a.m.

Panamá 9:30 a.m.

El Salvador 9:30 a.m.

México 9:30 a.m.

Cuba 10:30 a.m.

Bolivia 10:30 a.m.

Paraguay 10:30 a.m.

Chile 10:30 a.m.

Venezuela 10:30 a.m.

Argentina 11:30 a.m.

Uruguay 11:30 a.m.

Brasil 11:30 a.m.

España 4:30 p.m.

¿En qué canales ver el Novak Djokovic vs Roger Federer por Wimbledon 2019?

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)