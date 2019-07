¡Sorpresa en la final! Simona Halep venció a Serena Williams y es la nueva campeona de Wimbledon

¡Ya no es un sueño! Simone Halep sacó a relucir lo mejor de su tenis y venció en menos de una hora a la estadounidense Serena Williams para proclamarse como la nueva campeona de Wimbledon 2019.

La europea salió decidida a hacer realidad un sueño que tenía desde que se inicio en el tenis, pero al frente tenía a Williams, experta en este tipo de instancias en torneos de Grand Slam que buscaba un nuevo título.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, Halep se acentuó mejor que la nortemeamericana por lo que el primer set se lo llevó por un contundente 6-2.

En el segundo set, Serena Williams intentó darle vuelta a la historia y se puso adelante. Pero la alegría no le duró mucho ya que Halep despertó y volvió a ser aquella tenista que venía demostrando con argumentos que podía alcanzar Wimbledon.

La europea volvió a repetir el mismo marcador del primer set y con ello se quedó con este Grand Slam en Inglaterra en una final que duró poco menos de una hora.

1° 2° 3° 4° 5° Sets Serena Williams 2 2 0 0 0 Simona Halep 6 6 0 0 2

Llegó a esta fase luego de vencer en semifinales a la checa Barbora Strycova, a quien eliminó con parciales de 6-1 y 6-2. Por su parte, la rumana le hizo frente a la ucraniana Elina Svitolina (número 8 del mundo) y se impuso por 6-1 y 6-3.

Será la primera final de Wimbledon que dispute Halep, quien a sus 27 años se ubica en el puesto 7 del mundo y va en ascenso. De buscar la gloria tendrá que romper con una estadística nada alentadora: ha perdido los últimos 9 de los 10 juegos que disputó con Williams. ¿Podrá?

Hora: 8:00 a. m.

Fecha: Sábado 13 de julio de 2019.

Lugar: Cancha central de Wimbledon 2019.

Donde ver Serena Williams vs Simona Halep EN VIVO final Wimbledon 2019

El encuentro entre Serena Williams vs Simona Halep podrá ser visto en ESPN por la gran final femenina de Wimbledon 2019.

¿Cómo llegó Serena Williams a la gran final?

Primera ronda: Giulia Gatto-Monticone

Williams recibió una apertura suave contra la italiana y logró un buen trabajo, en el primer set. Sin embargo, tuvo que esforzarse para quedarse con la victoria: 6-4, 7-5.

Segunda ronda: Kaja Juvan

Uno de los choques más importantes en la historia de Wimbledon. Williams perdió el primer set ante la joven de 18 años, pero regresó volcó su experiencia y terminó venciendo 2-6, 6-2, 6-4.

Tercera ronda: Julia Goerges

En una repetición de la semifinal del año pasado, Williams volvió a vencer a la alemana con parciales de 6-3, 6-4.

Octavos de final: Carla Suárez Navarro

Williams mantuvo su récord del 100 por ciento contra Navarro con las victorias más fáciles, perdiendo solo cuatro juegos en una victoria 6-2, 6-2.

Cuartos de final: Alison Riske

La prueba más dura de Williams. Parecía estar en problemas ya que estaba en un quiebre en el set final. Sin embargo, se reanimó y venció 6-4, 4-6, 6-3.

Semifinal: Barbora Strycova

La tenista checa no fue rival para el poder de Williams; en un partido de un solo lado dominó desde el principio (6-1, 6-2).

¿Cómo llegó Simona Halep a la gran final?

Primera ronda: Aliaksandra Sasnovich

La séptima semilla abrió el Court One para el torneo y salió de un partido competitivo con una victoria de 6-4, 7-5 contra la bielorrusa.

Segunda ronda - Mihaela Buzarnescu

Toda Rumania estuvo pendiente del duelo: Halep sacó lo mejor de su compatriota y el 'match' quedó 6-3, 4-6, 6-2.

Tercera Ronda - Victoria Azarenka

Azarenka inició agresiva en el juego sin embargo, un detalle en la pista central de facturación permitió que Halep logre un 6-1 y 6-3.

Octavos de final: Cori Gauff

Halep demostró se ganó la 'antipatía' tras terminar con los sueños de Cori Gauff, de 15 años, con una victoria de 6-3, 6-3.

Cuartos de final: Shuai Zhang

La ex campeona del Abierto de Francia superó un comienzo complicado, pero finalmente logró un éxito de 7-6 (4), 6-1.

Semifinal: Elina Svitolina

A pesar de su primera final de Wimbledon, no hubo nervios para sellar su pase: superó a su oponente 6-1 y 6-3.