Roger Federer (1) vs Novak Djokovic (2) EN VIVO por la gran final de Wimbledon 2019

TENIS EN VIVO vía ESPN | Roger Federer vs Novak Djokovic será el gran duelo por la final de Wimbledon 2019. El 'Expreso Suizo' intentará volver a la corona, mientras que el serbio buscará dar el golpe: el 'match' está programado para este domingo 14 de julio a las 8:00 a. m.

ROGER FEDERER VS NOVAK DJOKOVIC EN VIVO POR LA FINAL WIMBLEDON 2019

1° 2° 3° 4° 5° Sets Roger Federer 6 (5) 6 6 (4) 2 - 1 Novak Djokovic 7 (7) 1 7 (7) 2 - 2

- Segundo 'Tiebreak' del juego.

- Roger Federer estuvo cerca de realizar el cuarto quiebre y quedarse con el tercer set, pero el serbio defendió a 'rajatabla' su saque (5-5).

- Tercer quiebre para Roger Federer y se queda con el segundo set.

- Segundo quiebre para Roger Federer: gana el tercer juego del segundo set.

- Primer quiebre para Roger Federer: gana el primer juego del segundo set.

- Resbalón de Novak Djokovic en el primer juego: genera el 40-15 a favor de Federer.

- El cuarto juego del primer set ha sido el más largo hasta el momento: más de 10 minutos. Finalmente, terminó siendo para Djokovic.

PREVIA

Roger Federer parte con favoritismo para medirse ante Novak Djokovic por la final de Wimbledon. Y es que el tenista suizo de 37 años ha recuperado su mejor nivel luego de haber eliminado a Rafael Nadal con marcadores de 7 (7)-6 (3), 1-6, 6-3 y 6-4.

A pesar de que 'Rafa' vapuleó en el segundo set al 'Expreso', Federer sacó toda la experiencia acumulada en todos estos años dedicados al tenis. Allí, supo llevar a su rival de turno a su ritmo y terminó ganándose el derecho de luchar por un nuevo título en Wimbledon.

Al frente, estará Novak Djokovic, quien llega a esta cita luego de imponerse sin mucho problema a Roberto Bautista. El serbio arrancó de la mejor manera en la jornada del pasado viernes 12 de julio ganando el primer set con un 6-2.

No obstante, Bautista (número 23 del mundo) lograría quebrar un saque a 'Nole' y terminaría quedándose con el segundo juego. Pero en su intento de volver a conquistar un nuevo set, Djokovic mostró su juego agresivo y sepultó toda esperanza española.

El número 1 del mundo (Novak Djokovic) y el 2 (Roger Federer) rivalizarán un verdadero choque de titanes: ¡IMPERDIBLE! este cotejo que va este domingo a las 8:00 de la mañana hora peruana.

Donde ver, hora y canal del Roger Federer vs Novak Djokovic por la gran final de Wimbledon 2019

Hora: 8:00 a. m.

Canal: ESPN

Lugar: Cancha central, Wimbledon.

Roger Federer vs Novak Djokovic por la gran final de Wimbledon 2019 | Historial

Roger Federer

2006 Monte-Carlo Masters: 6-3, 2-6, 6-3.

Copa Davis 2006: 6-3, 6-2, 6-3.

Abierto de Australia 2007: 6-2, 7-5, 6-3.

2007 Dubai: 6-3, 6-7, 6-3.

US Open 2007: 7-6, 7-6, 6-4.

2008 Monte-Carlo Masters: 6-3, 3-2, retirado (se retira Djokovic por una lesión).

2008 US Open: 6-3, 5-7, 7-5, 6-2.

2009 Cincinnati Masters: 6-1, 7-5.

2009 US Open: 7-6, 7-5, 7-5.

2010 Toronto Masters: 6-1, 3-6, 7-5.

2010 Shanghai Masters: 7-5, 6-4.

2010 Basilea: 6-4, 3-6, 6-1.

2010 ATP Finals-London: 6-1, 6-4.

Abierto de Francia 2011: 7-6, 6-3, 3-6, 7-6.

2012 Wimbledon: 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

2012 Cincinnati Masters: 6-0, 7-6.

2014 Dubai, hard-outdoor: 3-6, 6-3, 6-2.

Maestros de Shanghai 2014: 6-4, 6-4.

2015 Dubai: 6-3, 7-5.

Cincinnati Masters 2015: 7-6, 6-3.

2015 ATP Finals-London: 7-5, 6-2.

Novak Djokovic

2007 Montreal Masters: 7-6, 2-6, 7-6.

Abierto de Australia 2008: 7-5, 6-3, 7-6.

2009 Miami Masters: 3-6, 6-2, 6-3.

2009 Maestros de Roma: 4-6, 6-3, 6-3.

2009 Basilea: 6-4, 4-6, 6-2.

Abierto de Estados Unidos 2010: 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5.

Abierto de Australia 2011: 7-6, 7-5, 6-4.

Dubai 2011: 6-3, 6-3.

2011 Indian Wells Masters: 6-3, 3-6, 6-2.

2011 US Open: 6-7, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5.

2012 Maestros de Roma: 6-2, 7-6.

Abierto de Francia 2012: 6-4, 7-5, 6-3.

2012 ATP Finals-London: 7-6, 7-5.

2013 Paris Masters: 4-6, 6-3, 6-2.

2013 ATP Finals-London: 6-4, 6-7, 6-2.

2014 Indian Wells Masters: 3-6, 6-3, 7-6.

2014 Monte-Carlo Masters: 7-5, 6-2.

2014 Wimbledon: 6-7, 6-4, 7-6, 5-7, 6-4.

2015 Indian Wells Masters: 6-3, 6-7, 6-2.

2015 Maestros de Roma: 6-4, 6-3.

2015 Wimbledon: 7-6, 6-7, 6-4, 6-3.

2015 US Open: 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

2015 ATP Finals-London: 6-3, 6-4.

Abierto de Australia 2016: 6-1, 6-2, 3-6, 6-3.

2018 Cincinnati Masters: 6-4, 6-4.

2018 Paris Masters: 7-6, 5-7, 7-6.

Roger Federer vs Novak Djokovic por la gran final de Wimbledon 2019 | Apuesta

El gran favorito para quedarse con el título de Wimbledon 2019 es Novak Djokovic ya que las diferentes casas de apuestas lo sitúan con 1.50 para su victoria. Por su parte, el 'Expreso Suizo' transmite un interesante 2.55 que podría ser aprovechado.