Roger Federer vs Novak Djokovic EN VIVO: tercer set para 'Nole' por Wimbledon 2019

EN VIVO Roger Federer vs Novak Djokovic ONLINE | este domingo 14 de julio se enfrentan por la gran final de Wimbledon 2019 en la capital del tenis. El duelo está pactado para las 8:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido vía ESPN. Además, podrás seguir el encuentro en vivo con las mejores jugadas e incidencias a través del minuto a minuto por Líbero.pe.

ROGER FEDERER VS NOVAK DJOKOVIC EN VIVO POR LA FINAL WIMBLEDON 2019

1° 2° 3° 4° 5° Sets Roger Federer 6 (5) 6 6 (4) 2 - 1 Novak Djokovic 7 (7) 1 7 (7) 2 - 2

- Segundo 'Tiebreak' del juego.

- Roger Federer estuvo cerca de realizar el cuarto quiebre y quedarse con el tercer set, pero el serbio defendió a 'rajatabla' su saque (5-5).

- Tercer quiebre para Roger Federer y se queda con el segundo set.

- Segundo quiebre para Roger Federer: gana el tercer juego del segundo set.

- Primer quiebre para Roger Federer: gana el primer juego del segundo set.

- Resbalón de Novak Djokovic en el primer juego: genera el 40-15 a favor de Federer.

- El cuarto juego del primer set ha sido el más largo hasta el momento: más de 10 minutos. Finalmente, terminó siendo para Djokovic.

PREVIA

Roger Federer vs Rafael Nadal EN VIVO | El mundo del tenis se vuelve a paralizar esta vez por un verdadero partidazo. El 'Expreso Suizo' se medirá ante Novak Djokovic por la final de Wimbledon 2019 en Inglaterra.

Ambos tenistas demostraron en las semifinales de Wimbledon que son los dos mejores en la actualidad y buscarán conseguir un nuevo título de Grand Slam en la cancha del All England Club desde las 8:00 a.m. (hora peruana).

Roger Federer vs Novak Djokovic EN VIVO ¿Cómo llega el 'Expreso Suizo'?

Roger Federer, actual número tres del mundo y segundo cabeza de serie, despachó a otro de los favoritos para inscribir su nombre en la final. En semifinales eliminó a Rafael Nadal en un duelo que duró tres horas para imponerse con parciales 7-6 (7/3), 1-6, 6-3 y 6-4.

El suizo, a pesar de sus 37 años, sigue más vigente que nunca y se ha convertido en el tercer tenista de mayor edad en alcanzar una final de Grand Slam por lo que espera no defraudar a sus hinchas que estarán presente en las tribunas para darle su aliento.

Roger Federer vs Novak Djokovic EN VIVO ¿Cómo llega 'Nole'?

Novak Djokovic buscará repetir el plato. El ctual campeón de Wimbledon derrotó en un duelo donde fue muy superior, al español Bautista con parciales 6-2, 4-6, 6-3 y 6-2. Además, el serbio ha ganado los últimos cuatro grandes enfrentamientos contra el suizo.

Roger Federer vs Novak Djokovic EN VIVO ¿Cuántas veces se han enfrentado?

Roger Federer y Novak Djokovic se han visto las caras en 47 oportunidades en 13 años. 'Nole' es quien lleva la ventaja con 25 victorias ante las 22 del 'Expreso Suizo'.

Cabe mencionar que la última vez que se enfrentaron por un Grand Slam, fue en las semifinales del Abierto de Australia en donde Roger Federer no pudo ante un Djokovic que estaba imparable.



A qué hora ver el Roger Federer vs Novak Djokovic | EN VIVO | Minuto a minuto

Perú: 8:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

México: 8:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Roger Federer vs Novak Djokovic | Guía de Canales

El encuentro entre Roger Federer y Novak Djokovic será televisado por ESPN, ESPN + y ESPN 2.

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el Roger Federer vs Novak Djokovic?

En Internet, el duelo entre Roger Federer y Novak Djokovic, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.