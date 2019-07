Simona Halep, la tenista que se tuvo que operar los senos para ganar el Wimbledon 2019

Este sábado Simona Halep se consagró campeona de Wimbledon 2019, tras vencer en la final a la norteamericana Serena Willians, con un marcador de 2-0 (6-2. 6-2) en un lapso de tiempo de 52 minutos.

Este reconocimiento se convierte en el segundo título de Grand Slam de la tenista rumana de 27 años, el primero lo obtuvo tras ganar Roland Garros en el 2018.

¿Quién es Simona Halep?

Pocos sabemos quién es la nueva ganadora del Wimbledon en la rama femenina, Halep que se ubica actualmente en el puesto 7 del ránking ATP, tuvo que tomar una drástica decisión para poder mejorar su rendimiento en el deporte blanco..

La tenista tuvo que someterse a una operación de reducción de busto en el 2008, con tan solo 18 años, ya que sus atributos físicos mermaban de cierta manera su rendimiento en la cancha y por consecuencia en el tenis.

“Me perjudica al correr, no puedo desplazarme de la manera que me gustaría. Quiero sentirme cómoda en la cancha y también en la vida. Es la única manera para focalizarme en mis objetivos deportivos y también para que dejen de hablar de mi por otros motivos que no tiene que ver con la raqueta”. Indicó Halep en una entrevista.

Cuando se sometió a la operación los cambios no se hicieron tardar, pues paso de medir 95 cm de busto paso a 75 cm, su nuevo aspecto iba más acorde con su peso de 60 kilos y su 1.68 de estatura, por lo que sus movimientos empezaron a ser más coordinados y su carrera empezó a despegar.