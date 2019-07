Novak Djokovic: bicampeón de Wimbledon vivió una infancia difícil en su natal Belgrado

Se jugaba el quinto set y Novak Djokovic estaba a punto de meterse nuevamente en la historia del tenis. El serbio se impuso en un gran duelo al suizo Roger Federer y se coronó como el nuevo campeón de Wimbledon en la capital del porte blanco.

Sin embargo, muchos desconocen lo que tuvo que vivir Novak Djokovic para poder llegar hasta donde está. Resulta que 'Nole' tuvo una infancia muy difícil en su natal Belgrado por los años 1998 y 1999 debido a que su país era atacado por la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

En ese entonces, un pequeño Novak Djokovic vivía en un departamento que era propiedad de su abuelo. Cuando sonaban las sirenas, el europeo tenía que correr y atravesar varias puertas de acero para pasar a ponerse a buen recaudo en un sótano que lo protegía a él y su familia.

Su cumpleaños número 12 no se borrará jamás de su mente. Una crisis destrozaba los Balcanes y Belgrado, lugar donde residía, era un punto crucial en este conflicto armado en donde la OTAN buscaba por todos los medios expulsar a las fuerzas serbias de Kosovo tras las atrocidades contra los albano-kosovares.

Novak Djokovic vivió varios años en Banjica, una área residencial a unos 7 km al sur del centro de Belgrado. Según explican los propios lugareños, viven familias de clase trabajadora de ingresos medio y hoy en día, el departamento donde el serbio creció, permanece desabitado y sería propiedad de una de las tías del tenista.

"Prácticamente estábamos siempre en el sótano. Todos los que venían, entraban, no había ninguna limitación", declaró en el 2011 Djokovic sobre este tema a la cadena estadounidense CBS.

Novak Djokovic es el mayor de tres hermanos y tuvo que vivir con su abuelo viudo ya que sus padres pasaban la mayor parte del tiempo en la ciudad de Kopaonik para que a la familia no le falte nada.

Unbelievable. Unshakeable. Unstoppable.@DjokerNole wins his fifth #Wimbledon title in an instant classic, defeating Roger Federer 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12(3) #JoinTheStory pic.twitter.com/S2Mx1yyJ3M