Williams vs Sharapova [EN VIVO vía ESPN] partidazo femenino en su debut en US Open 2019

Serena Williams vs Sharapova EN VIVO | El tercer Grand Slam de la temporada rompe fuegos este lunes y el morbo está instalado en la rama femenina. María Sharapova y Serena Williams, dos ex número del ranking ATP, se medirán mañana en el estreno del US Open y por la primera ronda del certamen.

Williams, que ganó su último Abierto de Estados Unidos el 2014, y Sharapova, que lo hizo por única vez el 2006, se verán las caras por 22° vez en sus carreras y escribirán una nueva página en un historial que la ganadora estadounidense de 23 Grand Slams lidera por 19 a 3.

En junio pasado pudieron haberse encontrado en los octavos de final de Roland Garros, pero Williams se retiró por una lesión antes del match y Sharapova avanzó a cuartos. Así la rusa cortó una racha de 18 triunfos al hilo de la estadounidense. El último fue en el Abierto de Australia 2016, cuando Serena se impuso por 6-4 y 6-1 y se metió en las semifinales.

La actualida de ambas hace pensar que será un gran partido. La europea viene mejorando, luego de retirarse en la primera ronda de Wimbledon por una lesión en el brazo izquierdo, jugó en un buen nivel en la gira norteamericana de cemento, aunque no la acompañaron los resultados. En tanto, la estadounidense que cumplirá 38 años en septiembre, arriba a Nueva York con un objetivo claro: sumar su 24° Grand Slam, casi dos décadas después de conquistar el primero.

La primera jornada de competencia marcará también el debut de dos de los grandes candidatos al título en la rama masculina. El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se presentará ante el español Roberto Carballes Baena, y el suizo Roger Federer, tercero del ranking, cerrará la jornada frente al indio Sumit Nagal.

