Nick Kyrgios lanza dura denuncia tras su debut en US Open 2019: "La ATP es bastante corrupta"

US Open 2019 | El australiano Nick Kyrgios tuvo un debut auspicioso en el US Open, pero también marcado por la polémica. Sin embargo, su show también estuvo presente fuera de las canchas, luego de que llamara a la ATP de ser una organización corrupta.

Durante la conferencia de prensa tras su triunfo frente a Steve Johnson (6-3, 7-6 y 6-4) en el US Open 2019, Kyrgios fue consultado sobre una anterior multa que recibió por parte de la ATP en el Masters 1000 de Cincinnati.

113.000 dólares después de su derrota en la segunda ronda ante el ruso Karen Khachanov en el Masters 1.000 de Cincinnati a principios de este mes de agosto.



La victoria en sets corridos ante Steve Johnson en el debut de la edición 2019 fue solo el comienzo de la "actuación" de Nick Kyrgios en el Abierto de los Estados Unidos.



"La ATP es bastante corrupta. Sí, me multaron con 113.000 dólares, pero ¿por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando acabo de ganar la primera ronda del US Open", aseguró con una evidente molestia.

Tras ello, Kyrgios enfatizó que él no había molestado a nadie en aquella ocasió y dejó zanjado el tema.

Es importante recordar que Nick Kyrgios recibió una multa de 113.000 dólares tras lo ocurrido en su duelo ante Khachanov en Cincinnati por presuntamente haber insultado a su rival.

Discusión de Nick Kyrgios en US Open 2019

Nick Kyrgios protagonizó un incidente durante su debut ante Steve Johnson luego de que discutió por breves minutos con el árbitro del encuentro. Ante ello, su rival le replicó: “¿Vas a jugar al tenis o vas a conducir un maldito show de TV?", señaló.